Cancel
NOVIDADES DISNEY+

Quem é Neteyam, filho de Jake e Neytiri em Avatar: O Caminho da Água

6 de junho de 2023
6 de junho de 2023

O novo sucesso de James Cameron chega ao Disney+ no dia 7 de junho. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


No próximo dia 7 de junho o filme Avatar: O Caminho da Água chega ao Disney+. Dirigido por James Cameron, o longa foi lançado nos cinemas em dezembro de 2022 e se tornou um campeão de bilheteria.

A produção é estrelada por Sam Worthington, Zoë Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis e Kate Winslet. O elenco também inclui o jovem Britain Dalton, além de Jamie Flatters, Trinity Jo-Li Bliss, Bailey Bass e Jack Champion.

No filme, ambientado anos depois do primeiro Avatar, os protagonistas Jake (Worthington) e Neytiri (Saldaña) já são pais. Quer mais detalhes sobre a família Sully? Descubra a seguir:

Conheça Neteyam, filho mais velho de Jake e Neytiri em Avatar: O Caminho da Água

Neteyam é interpretado pelo ator britânico Jamie Flatters. No filme ganhador do Oscar®, o personagem é o filho mais velho de Jake e Neytiri. Como primogênito, ele é considerado aquele que tem sempre que dar o exemplo, ou seja, que não pode errar.

Neteyam tem três irmãos: Lo'ak (Britain Dalton) e Tuk (Trinity Jo-Li Bliss). Assim como Neteyam, eles são filhos biológicos do casal; e na família ainda está Kiri (Sigourney Weaver), filha adotiva dos dois.

Assista a Avatar: O Caminho da Água no Disney+ em breve

O novo filme se passa exatamente uma década depois dos eventos ocorridos em Avatar (2009). 

Avatar: O Caminho da Água conta a história da família Sully, o perigo que os assombra, os esforços e as batalhas que lutam para se manterem vivos e as tragédias que enfrentam.

O filme estará disponível no Disney+ a partir de 7 de junho. Não perca mais essa super estreia!

Quer receber todas as novidades da Disney?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set