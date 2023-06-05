Quem é Neteyam, filho de Jake e Neytiri em Avatar: O Caminho da Água

O novo sucesso de James Cameron chega ao Disney+ no dia 7 de junho. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!



No próximo dia 7 de junho o filme Avatar: O Caminho da Água chega ao Disney+. Dirigido por James Cameron, o longa foi lançado nos cinemas em dezembro de 2022 e se tornou um campeão de bilheteria.

A produção é estrelada por Sam Worthington, Zoë Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis e Kate Winslet. O elenco também inclui o jovem Britain Dalton, além de Jamie Flatters, Trinity Jo-Li Bliss, Bailey Bass e Jack Champion.

No filme, ambientado anos depois do primeiro Avatar, os protagonistas Jake (Worthington) e Neytiri (Saldaña) já são pais. Quer mais detalhes sobre a família Sully? Descubra a seguir:

Conheça Neteyam, filho mais velho de Jake e Neytiri em Avatar: O Caminho da Água



Neteyam é interpretado pelo ator britânico Jamie Flatters. No filme ganhador do Oscar®, o personagem é o filho mais velho de Jake e Neytiri. Como primogênito, ele é considerado aquele que tem sempre que dar o exemplo, ou seja, que não pode errar.

Neteyam tem três irmãos: Lo'ak (Britain Dalton) e Tuk (Trinity Jo-Li Bliss). Assim como Neteyam, eles são filhos biológicos do casal; e na família ainda está Kiri (Sigourney Weaver), filha adotiva dos dois.

Assista a Avatar: O Caminho da Água no Disney+ em breve

O novo filme se passa exatamente uma década depois dos eventos ocorridos em Avatar (2009).

Avatar: O Caminho da Água conta a história da família Sully, o perigo que os assombra, os esforços e as batalhas que lutam para se manterem vivos e as tragédias que enfrentam.

O filme estará disponível no Disney+ a partir de 7 de junho. Não perca mais essa super estreia!