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Quem é Nick Fury, protagonista da série Invasão Secreta?

13 de junho de 2023
13 de junho de 2023

O Universo Cinematográfico Marvel não seria o mesmo sem Nick Fury. Entenda a importância do personagem para a franquia.


Nick Fury é um dos personagens mais importantes do Universo Cinematográfico Marvel (UCM). Interpretado por Samuel L. Jackson, ele apareceu pela primeira vez na cena pós-créditos de Homem de Ferro (2008), filme que deu início à fase 1

A partir de 21 de junho, os fãs poderão vê-lo novamente em Invasão Secreta, a nova série dos Estúdios Marvel para o Disney+.

Nick Fury

Quem é Nick Fury e qual a sua importância para o UCM


 Nick Fury é o ex-diretor da S.H.I.E.L.D. (Strategic Homeland Intervention, Enforcement and Logistics Division) – uma organização fictícia da Marvel – e se tornou o responsável por unir os Vingadores

Logo em sua primeira aparição no UCM, ele conversa com Tony Stark (Robert Downey Jr.) sobre a possibilidade de formar uma equipe de diferentes super-heróis. “Vim falar sobre o projeto da iniciativa Vingadores”, diz na cena. 

No longa Capitã Marvel (2019), é revelado mais sobre suas origens e como surgiu a ideia de criar os Vingadores.

Além dessas participações, Nick Fury esteve presente também em diversos outros filmes essenciais da franquia Marvel, entre eles Homem de Ferro 2 (2010), Os Vingadores (2012), Capitão América e o Soldado Invernal (2014), Vingadores: Era de Ultron (2014), Vingadores: Guerra Infinita (2018) e Vingadores: Ultimato (2019) .

Saiba mais sobre Nick Fury em Invasão Secreta


Na nova série do Disney+, que estreia no dia 21 de junho, Nick Fury fica sabendo de uma invasão à Terra por uma facção de alienígenas Skrulls que são capazes de mudar de forma.

Fury, então, se une a seus antigos aliados, incluindo Everett Ross (Martin Freeman), Maria Hill (Cobie Smulders) e Talos (Ben Mendelsohn), em uma corrida contra o tempo para salvar a humanidade.

Invasão Secreta também tem no elenco grandes nomes, como Olivia Colman, Emilia Clarke, Kingsley Ben-Adir, Charlayne Woodard, Killian Scott, Samuel Adewunmi, Dermot Mulroney, Christopher McDonald, Katie Finneran e Don Cheadle.

Para saber as últimas notícias do UCM, não deixe de conferir a página Marvel Insider!

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