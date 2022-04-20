Descubra qual personagem comanda o esquadrão de seres antigos no filme da Marvel Studios.
Eternos, uma das produções mais recentes da Marvel Studios, apresenta uma série de seres ancestrais que são os responsáveis por proteger todo o universo de criaturas cósmicas malignas. Eles foram enviados à Terra há milhares de anos.
O poderoso grupo reúne super-heróis que têm variados poderes mágicos e diferentes níveis de hierarquia. Descubra quem é o líder dos Eternos, filme que está disponível com exclusividade no Disney+.
Quem é o líder dos Eternos?
Ikaris (Richard Madden) é o líder dos Eternos. Diante do retorno ameaçador dos Deviantes, é ele que se encarrega de reunir os dez Eternos espalhados pelo mundo.
Gentil e carismático, Ikaris se destaca como líder tático e como o mais poderoso dos Eternos. Além de sua força única, Ikaris tem a capacidade de voar e projetar raios destrutivos de intensa energia cósmica pelos seus seus olhos.
Quem é o líder espiritual dos Eternos?
Ajak (Salma Hayek) é a líder espiritual dos Eternos e sua conexão com os Celestiais. Como matriarca do grupo, ela guia sabiamente os nove super-heróis desde seu desembarque na Terra para defender a humanidade dos Deviantes. Tem o poder de cura, tanto nos humanos quanto nos Eternos.