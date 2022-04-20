Descubra qual personagem comanda o esquadrão de seres antigos no filme da Marvel Studios.



Eternos, uma das produções mais recentes da Marvel Studios, apresenta uma série de seres ancestrais que são os responsáveis ​​por proteger todo o universo de criaturas cósmicas malignas. Eles foram enviados à Terra há milhares de anos.

O poderoso grupo reúne super-heróis que têm variados poderes mágicos e diferentes níveis de hierarquia. Descubra quem é o líder dos Eternos, filme que está disponível com exclusividade no Disney+.







Quem é o líder dos Eternos?





Ikaris (Richard Madden) é o líder dos Eternos. Diante do retorno ameaçador dos Deviantes, é ele que se encarrega de reunir os dez Eternos espalhados pelo mundo.

Gentil e carismático, Ikaris se destaca como líder tático e como o mais poderoso dos Eternos. Além de sua força única, Ikaris tem a capacidade de voar e projetar raios destrutivos de intensa energia cósmica pelos seus seus olhos.









Quem é o líder espiritual dos Eternos?





Ajak (Salma Hayek) é a líder espiritual dos Eternos e sua conexão com os Celestiais. Como matriarca do grupo, ela guia sabiamente os nove super-heróis desde seu desembarque na Terra para defender a humanidade dos Deviantes. Tem o poder de cura, tanto nos humanos quanto nos Eternos.







