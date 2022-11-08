Cancel
Novidades Marvel

Quem é o novo vilão de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre

9 de novembro de 2022
9 de novembro de 2022

Conheça Namor, personagem que será apresentado ao público na nova produção da Marvel Studios.


A nova produção da Marvel Studios, Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, estreia dia 10 de novembro nos cinemas de todo o Brasil. Prepare-se para rever alguns dos memoráveis personagens do primeiro longa, que retornam neste filme.

No entanto, a produção também apresenta ao público novos personagens e, principalmente, um novo antagonista. A seguir, descubra um pouco mais sobre ele:


Namor


Quem é Namor, líder dos Talokan em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre

Após anos como uma nação isolada, Wakanda agora tem os olhos do mundo voltados para si após os eventos de Pantera Negra (2018) – disponível no Disney+.

E é justamente para evitar que o mesmo aconteça com sua nação, Talokan que Namor e os talokanil emergem da água.

Assim como T'Challa (Chadwick Boseman) e a Rainha Ramonda (Angela Bassett), Namor também é um chefe político e governante soberano de um grupo de pessoas – os talokanil.

Interpretado por Tenoch Huerta, Namor também é um dos primeiros mutantes do Universo Cinematográfico Marvel (UCM). O líder Talokan tem grandes habilidades, como nadar incrivelmente rápido e voar.

O diretor do filme, Ryan Coogler, aponta o quão poderoso Namor é:

“[Não há personagem] igual em termos de suas capacidades; ele consegue respirar tanto debaixo d'água quanto em grandes altitudes e, ainda, andar em terra firme. Ele é incrivelmente forte, tão forte quanto Thor, e se estiver perto de água em quantidade suficiente, pode ser tão poderoso quanto o Hulk”, declarou Coogler ao site Marvel.com.


Namor


Por que Namor é um oponente tão forte para Wakanda?

Segundo o produtor de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, Nate Moore, tudo o que Namor faz é para proteger Talokan. E é justamente isso que representa uma ameaça para Wakanda.

“Ele não está interessado em arruinar o mundo por poder. Não está interessado em dinheiro; está interessado em proteger seu povo. E o que é mais altruísta do que isso?”, questiona Moore ao Marvel.com.

Acontece que essa obstinação em manter Talokan em segredo e a salvo do restante do mundo cria um interessante contraponto à Rainha Ramonda e à Shuri (Letitia Wright), principalmente agora que vários países do mundo tentam intervir em Wakanda após a morte de T’Challa.


Tenoch Huerta como Namor


Tenoch Huerta interpreta Namor em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre

A responsabilidade de assumir os pés alados de Namor ficou com o Tenoch Huerta. O ator tem uma longa carreira em papéis intensos e dramáticos, sendo esta sua primeira experiência no UCM.

“A atuação de Tenoch é realmente interessante porque ele é sedutor e inteligente. Ele é apaixonado pelo que acredita e, em certos pontos do filme, acho que está conquistando nossos heróis por causa da verdade do que está falando”, celebra Nate Moore.

Não perca o encontro com Namor e os talokanil em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, dia 10 de novembro, exclusivamente nos cinemas de todo o Brasil.

Os ingressos já estão disponíveis para venda e podem ser adquiridos online ou diretamente nas bilheterias das salas de exibição.

E no Disney+, você encontra todos os filmes, séries e especiais da Marvel Studios. Para todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), não deixe de visitar o Marvel Insider!

Quer receber todas as novidades da Marvel?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set