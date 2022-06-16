Quem é quem em Lightyear

Pronto para saber mais sobre a melhor equipe espacial? Lightyear já chegou aos cinemas para que você possa embarcar em novas aventuras.

O dia tão esperado finalmente chegou: Lightyear, da Disney e Pixar, já está disponível nos cinemas. Descubra as novas aventuras do mais famoso patrulheiro espacial, Buzz Lightyear, em companhia de grandes personagens.

"Antes de embarcar em uma missão espacial épica, é preciso uma equipe que possa lidar com qualquer coisa", diz Chris Evans, que empresta sua voz ao próprio Buzz Lightyear na produção original.

Pronto para saber mais sobre essa equipe?







Buzz Lightyear (voz original de Chris Evans)





Patrulheiro espacial de elite e herói inabalável, Buzz Lightyear é o líder da missão. Com sua longa história no espaço, ele está preparado para lutar contra seus arqui-inimigos e também fazer o impossível por sua tripulação.





Izzi Hawthorne (voz original de Keke Palmer)

O que caracteriza Izzi é, sem dúvida, a motivação. Embora ela tenha um pouquinho de medo do espaço, está preparada para lutar contra seus medos para cumprir sua missão e proteger seus companheiros espaciais.







Morrison também conhecido como Mo (voz original de Taika Waititi)





Curioso e observador, Morrison é um fã de luta livre. Ele também está totalmente aberto a novas experiências — exceto ser morto por robôs! Apesar de ser um pouco distraído, Morrison toma as decisões certas para proteger sua equipe.





Darby (voz original de Dale Soules)





Quem pode pegar três objetos e fazê-los explodir? Apenas Darby, com certeza! Um verdadeiro profissional de armas e fiel companheiro de Morrison, este é um personagem que definitivamente sabe trabalhar em equipe.





O gato-robô Sox





Sox é o robô pessoal de alta tecnologia de Buzz, que, além de acompanhá-lo, é uma parte essencial da equipe. Terno, determinado e corajoso, Sox vai conquistar o coração de todos os espectadores.

