Quem é Ronal, a personagem de Kate Winslet em Avatar: O Caminho da Água

A famosa atriz é incorporada ao universo de Pandora na continuação de Avatar.

Avatar: O Caminho da Água acaba de chegar aos cinemas, longa que marca a continuação de Avatar 13 anos após o original. A produção inédita é novamente dirigida por James Cameron e conta com Sam Worthington e Zoe Saldaña como protagonistas.

No novo filme, Jake (vivido por Worthington) e Neytiri (Saldaña) têm filhos e diversos conflitos os perseguem dentro de Pandora.

Para isso, terão que se mudar para outro lugar e conviver com uma nova tribo. Lá eles conhecerão Ronal, a nova personagem interpretada por Kate Winslet.

A famosa atriz se junta ao universo Avatar no novo filme. Descubra quem é Ronal:

Avatar: O Caminho da Água: quem é Ronal, a personagem de Kate Winslet

A atriz vencedora do Oscar® Kate Winslet faz parte do elenco de Avatar: O Caminho da Água.

Sua personagem é Ronal, um membro muito importante do clã Metkayina, uma tribo de Pandora que tem uma grande ligação com a água.

Ronal está grávida e é casada com Tonowari (Cliff Curtis). O casal e sua família formarão um forte vínculo com Jake Sully, Neytiri e seus filhos.





Kate Winslet e James Cameron voltam a trabalhar juntos

A atriz e o diretor trabalharam juntos em Titanic (1997), filme de sucesso que ganhou 11 Oscars, incluindo Melhor Filme e Melhor Diretor.

Para Avatar: O Caminho da Água, a famosa dupla se reencontrou, o que deixou muitos fãs de cinema felizes.





Assista a Avatar: O Caminho da Água nos cinemas

Avatar: O Caminho da Água estreou nos cinemas no dia 15 de dezembro. Os ingressos estão à venda nas bilheterias e pela internet.