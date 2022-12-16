Quem é Ronal, a personagem de Kate Winslet em Avatar: O Caminho da Água

A famosa atriz é incorporada ao universo de Pandora na continuação de Avatar.
Avatar: O Caminho da Água acaba de chegar aos cinemas, longa que marca a continuação de Avatar 13 anos após o original. A produção inédita é novamente dirigida por James Cameron e conta com Sam Worthington e Zoe Saldaña como protagonistas.
No novo filme, Jake (vivido por Worthington) e Neytiri (Saldaña) têm filhos e diversos conflitos os perseguem dentro de Pandora.
Para isso, terão que se mudar para outro lugar e conviver com uma nova tribo. Lá eles conhecerão Ronal, a nova personagem interpretada por Kate Winslet.
A famosa atriz se junta ao universo Avatar no novo filme. Descubra quem é Ronal:
Avatar: O Caminho da Água: quem é Ronal, a personagem de Kate Winslet
A atriz vencedora do Oscar® Kate Winslet faz parte do elenco de Avatar: O Caminho da Água.
Sua personagem é Ronal, um membro muito importante do clã Metkayina, uma tribo de Pandora que tem uma grande ligação com a água.
Ronal está grávida e é casada com Tonowari (Cliff Curtis). O casal e sua família formarão um forte vínculo com Jake Sully, Neytiri e seus filhos.
Kate Winslet e James Cameron voltam a trabalhar juntos
A atriz e o diretor trabalharam juntos em Titanic (1997), filme de sucesso que ganhou 11 Oscars, incluindo Melhor Filme e Melhor Diretor.
Para Avatar: O Caminho da Água, a famosa dupla se reencontrou, o que deixou muitos fãs de cinema felizes.
Assista a Avatar: O Caminho da Água nos cinemas
Avatar: O Caminho da Água estreou nos cinemas no dia 15 de dezembro. Os ingressos estão à venda nas bilheterias e pela internet.