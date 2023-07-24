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NOVIDADES DISNEY

Quem é Rosario Dawson, uma das protagonistas de Mansão Mal-Assombrada

24 de julho de 2023
24 de julho de 2023

A atriz é a protagonista do novo filme da Disney, que pode ser visto em breve nos cinemas


Rosario Dawson estrela Mansão Mal-Assombrada, filme da Disney que estreia nos cinemas no dia 28 de julho. A atriz interpreta Gabbie, uma médica bem-sucedida que se muda para uma nova casa em Nova Orleans.

 Inspirado na clássica atração dos parques da Disney, o longa-metragem dirigido por Justin Simien acompanha o drama de Gabbie ao descobrir que sua nova residência é dominada por invasores sobrenaturais

Para retirá-los dali, ela contrata um time de especialistas liderado pelo padre Kent (Owen Wilson), uma médium, uma cientista viúva, uma vidente malsucedida e um historiador. 

Antes de ver o filme na telona, entenda quem é Rosario Dawson

Mansión Embrujada

Quem é Rosario Dawson? 


Rosario Dawson, nascida em 9 de maio de 1979 em Nova York, nos Estados Unidos, é uma renomada atriz e produtora que protagoniza a nova série do universo Star Wars.

Ela é a estrela de Ahsoka, que estreia no Disney+ em 23 de agosto. Na produção, ambientada após a queda do Império, Rosario interpreta a protagonista Ahsoka Tano, uma ex-cavaleira Jedi

Rosario foi criada em Manhattan e sua mãe, Isabel Celeste, é escritora e cantora profissional com ascendência porto-riquenha e afro-cubana

A atriz também é conhecida por seu trabalho como ativista: ela luta a favor da valorização do voto dos grupos latinos nos Estados Unidos. Se dedica ainda a uma associação sem fins lucrativos que promove a produção de filmes e séries de forma mais ecológica e busca aumentar a conscientização ambiental das pessoas.

Atualmente, Rosario Dawson vive em Los Angeles e sua trajetória, com mais de 130 produções, já lhe rendeu 56 indicações a prêmios.

Assista a Mansão Mal-Assombrada


Mansão Mal-Assombrada, novo filme da Disney, estreia nos cinemas no dia 28 de julho. 

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