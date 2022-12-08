Quem é Ruby Cruz, a atriz que surpreende na série Willow de Disney+

Descubra mais sobre a atriz que interpreta Kit Tanthalos na série derivada do clássico filme da década de 1980.

Derivada do clássico filme lançado em 1988, a série Willow é novamente estrelada por Warwick Davis interpretando o personagem-título.

A produção segue um grupo improvável de heróis que parte em uma perigosa busca por lugares além de casa. Nesta jornada, eles devem enfrentar demônios interiores e se unir para salvar seu mundo.

No elenco, estão atores que fizeram parte do longa-metragem original, mas também foram adicionados novos rostos. Um deles é o de Ruby Cruz, que interpreta Kit Tanthalos.

Saiba mais sobre ela:







Quem é Ruby Cruz



Ruby Cruz nasceu no dia 17 de abril de 1988, nos Estados Unidos. Com 24 anos, ela é uma atriz norte-americana que começou a dar seus primeiros passos na carreira artística em 2018.

De lá para cá, Ruby integrou o elenco de 10 produções, entre séries e filmes. Sua primeira produção foi o curta Aging Out, quatro anos atrás. Além de Willow, ela fez parte do corpo de atores de uma das séries recentes estreladas por Kate Winslet.





Ruby Cruz: quem ela interpreta em Willow

Na série de fantasia, a atriz vive a jovem e animada princesa Kit Tanthalos. Quando decisões difíceis surgem em seu caminho, ela prova ser forte.

"Kit passa por muita coisa nesta temporada. Acho que no fundo ele está tentando descobrir quem ela é", disse Ruby Cruz em entrevista oficial. Confira Ruby Cruz em Willow!

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