Quem é Ruby Cruz, a atriz que surpreende na série Willow de Disney+

Cancel
Novidades Disney+

Quem é Ruby Cruz, a atriz que surpreende na série Willow

9 de dezembro de 2022
9 de dezembro de 2022

Descubra mais sobre a atriz que interpreta Kit Tanthalos na série derivada do clássico filme da década de 1980. 


 Derivada do clássico filme lançado em 1988, a série Willow é novamente estrelada por Warwick Davis interpretando o personagem-título.

A produção segue um grupo improvável de heróis que parte em uma perigosa busca por lugares além de casa. Nesta jornada, eles devem enfrentar demônios interiores e se unir para salvar seu mundo.

No elenco, estão atores que fizeram parte do longa-metragem original, mas também foram adicionados novos rostos. Um deles é o de Ruby Cruz, que interpreta Kit Tanthalos.

Saiba mais sobre ela:

Willow


Quem é Ruby Cruz

Ruby Cruz nasceu no dia 17 de abril de 1988, nos Estados Unidos. Com 24 anos, ela é uma atriz norte-americana que começou a dar seus primeiros passos na carreira artística em 2018.

De lá para cá, Ruby integrou o elenco de 10 produções, entre séries e filmes. Sua primeira produção foi o curta Aging Out, quatro anos atrás. Além de Willow, ela fez parte do corpo de atores de uma das séries recentes estreladas por Kate Winslet.

Ruby Cruz: quem ela interpreta em Willow

Na série de fantasia, a atriz vive a jovem e animada princesa Kit Tanthalos. Quando decisões difíceis surgem em seu caminho, ela prova ser forte.

"Kit passa por muita coisa nesta temporada. Acho que no fundo ele está tentando descobrir quem ela é", disse Ruby Cruz em entrevista oficial. Confira Ruby Cruz em Willow!

Verifique a classificação indicativa. As datas podem estar sujeitas a eventuais modificações de programação. Verifique as datas e disponibilidade em seu território.

*Atualmente este conteúdo não está mais disponível no Disney+

Quer receber todas as novidades da Disney?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set