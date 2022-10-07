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Quem é Taylor Henderson, atriz que interpreta a jovem Winifred Sanderson em Abracadabra 2

7 de outubro de 2022
7 de outubro de 2022

Se você também se encantou com a jovem Winnie, conheça a atriz que deu vida à bruxinha adolescente. 


As irmãs Sanderson continuam conquistando a todos em Abracadabra 2. E para isso não precisam de nenhum tipo de bruxaria: basta assistir ao filme no Disney+ e se divertir com Winifred (Bette Midler), Mary (Kathy Najimy) e Sarah (Sarah Jessica Parker).

O longa ainda mostra as três bruxas quando eram crianças, na vila de Salem. E no papel da jovem Winnie, Taylor Henderson foi um encanto à parte.

Quem é Taylor Henderson?

Taylor Paige Henderson nasceu no Texas, nos Estados Unidos. A primeira vez que Taylor atuou em frente ao público foi em uma peça, quando ela tinha cinco anos.

Em 2020, Taylor foi selecionada para dublar em inglês o personagem principal em uma animação de um famoso estúdio japonês. Mas sua grande estreia nos cinemas, porém, foi como a versão adolescente de Winifred em Abracadabra 2.

Taylor Henderson

Para se preparar para o papel, Taylor estudou minuciosamente o filme de 1993, Abracadabra, além de assistir ao longa todas as noites antes de ir para o estúdio de gravação. 

Além de atriz e dubladora, Taylor também é bailarina e trabalha como voluntária em um abrigo de animais. Ela estuda balé desde os quatro anos e diz que o estúdio de dança é um dos seus locais favoritos.

Abracadabra


Não perca Abracadabra no Disney+

Conheça as irmãs Sanderson em Abracadabra e veja o trio de bruxas de volta para aterrorizar Salem em Abracadabra 2. As duas produções estão disponíveis exclusivamente no Disney+!

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