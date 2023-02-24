Quem é William Jackson Harper, o ator que dá vida a Quaz em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania

Saiba mais sobre o ator que participa do novo filme do Universo Cinematográfico Marvel. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!



Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania já está disponível nos cinemas de todo o Brasil.

Além de trazer de volta Scott Lang/Homem-Formiga (Paul Rudd) e Hope Van Dyne/Vespa (Evangeline Lilly), o filme também apresenta personagens novos, como Quaz – o habitante do Reino Quântico interpretado por William Jackson Harper.

Esta é a primeira vez do ator no Universo Cinematográfico Marvel (UCM). A seguir, saiba mais sobre ele e seus trabalhos na atuação.







Quem é William Jackson Harper





William Jackson Harper nasceu em 8 de fevereiro de 1980, em Dallas, Texas, nos Estados Unidos.

Sua estreia como ator foi na obra teatral Full Bloom, em 2006. Um ano depois, estreou na televisão participando de um episódio de uma famosa e longeva série de investigação criminal da franquia Law & Order.





Quem é Quaz em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania





Quaz é o habitante do Reino Quântico que conhece o Homem-Formiga e a sua filha, Cassie (Kathryn Newton), assim que eles chegam ao local.

O personagem tem o poder de ler a mente dos outros, podendo descobrir o que alguém está pensando.

Assim como outros integrantes do Reino Quântico, Quaz enfrenta Kang, o Conquistador (Jonathan Majors) para defender o seu lar.







Não perca Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania no cinema





O novo filme está em cartaz nos cinemas e você pode garantir o seu ingresso pela página oficial do lançamento.

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