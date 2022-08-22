Quem faz a voz de Pinóquio no novo live-action da Disney

Conheça quem dá vida (e voz) ao boneco de madeira que ganha vida na clássica história de Pinóquio, que estreia em setembro, exclusivamente no Disney+.

A Disney traz ao universo live-action uma de suas icônicas animações com o filme Pinóquio. A mágica história do boneco que queria ser gente estreia em breve, no dia 8 de setembro, exclusivamente no Disney+.

O longa tem a direção do renomado diretor vencedor do Oscar® Robert Zemeckis. O filme é produzido pelo próprio Robert Zemeckis, e também por Derek Hogue, Andrew Miano, Chris Weitz e Paul Weitz.

Descubra quem dá vida (e voz) à Pinóquio e saiba mais sobre o elenco:







Quem faz a voz do Pinóquio no novo filme da Disney?





No novo live-action, coube ao ator de 13 anos, Benjamin Evan Ainsworth interpretar o Pinóquio, famoso boneco de madeira que dá nome ao filme. É a sua voz e suas expressões que vemos no personagem.

Apesar de jovem, Benjamin é ator desde 2018 e já participou de outro filme da Disney: ele dublou o personagem William em Flora e Ulisses, em 2021.







Pinóquio | Teaser Trailer Legendado | Disney+



Conheça o elenco de Pinóquio





O live-action tem um elenco de peso! O ator Tom Hanks é quem interpreta Gepetto, o gentil carpinteiro que cria e cuida de Pinóquio. Já quem fará a Fada Azul é a atriz inglesa Cynthia Erivo.

Além da presença de Tom Hanks, Benjamin Evan Ainsworth e Cynthia Erivo, o filme Pinóquio ainda trará Joseph Gordon-Levitt como Jiminy Cricket – amigo e guia de Pinóquio. Completam o elenco o ator Keegan-Michael Key como Honest John, Lorraine Bracco como Sofia a Gaivota (um novo personagem) e Luke Evans aparece como o cocheiro.