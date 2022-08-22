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Quem faz a voz de Pinóquio no novo live-action da Disney

22 de agosto de 2022
22 de agosto de 2022

Conheça quem dá vida (e voz) ao boneco de madeira que ganha vida na clássica história de Pinóquio, que estreia em setembro, exclusivamente no Disney+. 


A Disney traz ao universo live-action uma de suas icônicas animações com o filme Pinóquio. A mágica história do boneco que queria ser gente estreia em breve, no dia 8 de setembro, exclusivamente no Disney+.

O longa tem a direção do renomado diretor vencedor do Oscar® Robert Zemeckis. O filme é produzido pelo próprio Robert Zemeckis, e também por Derek Hogue, Andrew Miano, Chris Weitz e Paul Weitz.

Descubra quem dá vida (e voz) à Pinóquio e saiba mais sobre o elenco:

Pinocho


Quem faz a voz do Pinóquio no novo filme da Disney?

No novo live-action, coube ao ator de 13 anos, Benjamin Evan Ainsworth interpretar o Pinóquio, famoso boneco de madeira que dá nome ao filme. É a sua voz e suas expressões que vemos no personagem.

Apesar de jovem, Benjamin é ator desde 2018 e já participou de outro filme da Disney: ele dublou o personagem William em Flora e Ulisses, em 2021.


Pinóquio | Teaser Trailer Legendado | Disney+


Conheça o elenco de Pinóquio

O live-action tem um elenco de peso! O ator Tom Hanks é quem interpreta Gepetto, o gentil carpinteiro que cria e cuida de Pinóquio. Já quem fará a Fada Azul é a atriz inglesa Cynthia Erivo.

Além da presença de Tom Hanks, Benjamin Evan Ainsworth e Cynthia Erivo, o filme Pinóquio ainda trará Joseph Gordon-Levitt como Jiminy Cricket – amigo e guia de Pinóquio. Completam o elenco o ator Keegan-Michael Key como Honest John, Lorraine Bracco como Sofia a Gaivota (um novo personagem) e Luke Evans aparece como o cocheiro.

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