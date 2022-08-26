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Quem faz a voz do Relâmpago McQueen em Carros?

26 de agosto de 2022
26 de agosto de 2022

O protagonista da franquia de animação tem as vozes de famosos em suas versões em inglês e português.


Carros (2006) é uma das divertidas animações da DisneyPixar disponíveis no Disney+. O longa tem personagens memoráveis, como Relâmpago McQueen, em aventuras que conquistaram o público.

McQueen é um carro de corrida que só pensa em uma coisa: vencer todas as competições que encontra.

Outro fato sobre o acelerado personagem, porém, é que ele tem a voz de um famoso ator em sua versão original em inglês. E em português, seu dublador também é conhecido do público.

Relâmpago McQueen


Quem faz a voz original e a dublada de Relâmpago McQueen em Carros

Relâmpago McQueen é dublado, originalmente, pelo ator Owen Wilson – conhecido pelo filme Marley e Eu. Já no Brasil, a dublagem do carro vermelho ficou a cargo de Marcelo Garcia.

Garcia também já é conhecido dos fãs da dublagem brasileira. Ele é a voz nacional de Clint Barton/Gavião Arqueiro (vivido por Jeremy Renner); Stan, o marido-peixe em Procurando Dory (2016) e mais. 

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