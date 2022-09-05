Quem faz as vozes de todos os personagens de Carros

Conheça os responsáveis por dublar em inglês e português os adorados personagens de carros enquanto espera a estreia de Carros na Estrada no Disney+.



Lançado em 2006, Carros fez adultos e crianças se apaixonarem pela velocidade ao lado de Relâmpago McQueen. A animação da Disney e Pixar fez tanto sucesso que ganhou duas sequências – e a trilogia completa está no Disney+.

Além do universo empolgante das corridas e da história divertida, os personagens da produção também conquistaram o público. Então veja a seguir quais foram os atores responsáveis por dublar os carros favoritos dos fãs!







Quem faz as vozes dos personagens de Carros





O primeiro longa traz Relâmpago McQueen em busca do sonho de se tornar vencedor da Copa Pistão. Mas, no caminho, ele vai parar em Radiator Springs, onde conhecerá personagens que vão mudar sua vida.

As vozes originais em inglês dos personagens de Carros são:

Owen Wilson é a voz de Relâmpago McQueen

Larry the Cable Guy é a voz de Mate

Bonnie Hunt é a voz de Sally

Cheech Marin é a voz de Ramon

Tony Shalhoub é a voz de Luigi

Jenifer Lewis é a voz de Flo

Paul Dooley é a voz do Sargento

Michael Wallis é a voz do Xerife

John Ratzenberger é a voz de Mackie

Já quem dubla os personagens de Carros no Brasil é:

Marcelo Garcia é a voz de Relâmpago McQueen

Mário Jorge é a voz de Mate

Priscilla Fantin é a voz de Sally

Manolo Rey é Ramon

Garcia Junior é a voz de Luigi

Carla Pompílio é a voz de Flo

Luis Carlos Persy é a voz do Sargento

Jomeri Pozzoli é a voz do Xerife

Renato Rosenberg é a voz de Mackie







Não perca o lançamento de Carros na Estrada no Disney+





Os amigos inseparáveis Relâmpago McQueen e Mate vão embarcar em uma jornada através dos Estados Unidos na série animada Carros na Estrada.

Arrume as malas, aperte os cintos e acompanhe os dois nessa aventura! Carros na Estrada estreia dia 8 de setembro, durante o Disney+ Day, exclusivamente no Disney+.