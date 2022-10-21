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Quem faz as vozes dos personagens de Zootopia

21 de outubro de 2022
21 de outubro de 2022

Animação disponível no Disney+ marcou o público: a dublagem original conta com nomes como Shakira. Conheça o elenco de vozes em inglês e português.


Lançado em 2016, Zootopia está disponível no Disney+ e segue como uma das animações mais amadas pelo público. Vencedor do Oscar® de Melhor Animação, o filme se aventura em um mundo de animais bem peculiares.

Na trama, Judy Hopps é uma coelha filha de agricultores que sonha em se mudar para Zootopia, a cidade grande, e se tornar a primeira coelha policial.

Nesta aventura, ela precisa encontrar um animal perdido e conta com a ajuda de Nick, uma raposa um pouco trapaceira.

Os personagens da produção conquistaram o público e muitas das vozes do elenco são de personalidades conhecidas. Então, veja a seguir quais foram os atores responsáveis pela dublagem em inglês e em português:

Zootopia


Quem faz as vozes dos personagens de Zootopia

As vozes originais em inglês dos personagens de Zootopia são de:

-Jason Bateman é a voz de Nick Wilde

-Ginnifer Goodwin é a voz de Judy Hopps

-Idris Elba é a voz de Chefe Bogo

-Jenny Slate é a voz de Bellwether

-Nate Torrence é a voz de Garra Mansa

-Bonnie Hunt é a voz de Bonnie Hopps

-Don Lake é a voz do Gil Hopps

-Tommy Chong é a voz do Yax

-J.K. Simmons é a voz de Prefeito Leãonardo

-Octavia Spencer é a voz de Sra. Lontroza

-Alan Tudyk é a voz de Duke Doninha

-Shakira é a voz de Gazella

Zootopia


quem dubla os personagens de Zootopia no Brasil é:

-Rodrigo Lombardi é a voz de Nick Wilde

-Monica Iozzi é a voz de Judy Hopps

-Ramon Campos é a voz de Chefe Bogo

-Jussara Marques é a voz de Bellwether

-Rodrigo Andreatto é a voz de Garra Mansa

-Isabel de Sá é a voz de Bonnie Hopps

-Leonardo Camillo é a voz do Gil Hopps

-Glauco Marques é a voz do Yax

-Mauro Castro é a voz de Prefeito Leãonardo

-Vagner Fagundes é a voz de Duke Doninha

-Cecília Marques é a voz de Sra. Lontroza

-Cássia Bisceglia é a voz de Gazella

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