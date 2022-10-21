Animação disponível no Disney+ marcou o público: a dublagem original conta com nomes como Shakira. Conheça o elenco de vozes em inglês e português.
Lançado em 2016, Zootopia está disponível no Disney+ e segue como uma das animações mais amadas pelo público. Vencedor do Oscar® de Melhor Animação, o filme se aventura em um mundo de animais bem peculiares.
Na trama, Judy Hopps é uma coelha filha de agricultores que sonha em se mudar para Zootopia, a cidade grande, e se tornar a primeira coelha policial.
Nesta aventura, ela precisa encontrar um animal perdido e conta com a ajuda de Nick, uma raposa um pouco trapaceira.
Os personagens da produção conquistaram o público e muitas das vozes do elenco são de personalidades conhecidas. Então, veja a seguir quais foram os atores responsáveis pela dublagem em inglês e em português:
Quem faz as vozes dos personagens de Zootopia
As vozes originais em inglês dos personagens de Zootopia são de:
-Jason Bateman é a voz de Nick Wilde
-Ginnifer Goodwin é a voz de Judy Hopps
-Idris Elba é a voz de Chefe Bogo
-Jenny Slate é a voz de Bellwether
-Nate Torrence é a voz de Garra Mansa
-Bonnie Hunt é a voz de Bonnie Hopps
-Don Lake é a voz do Gil Hopps
-Tommy Chong é a voz do Yax
-J.K. Simmons é a voz de Prefeito Leãonardo
-Octavia Spencer é a voz de Sra. Lontroza
-Alan Tudyk é a voz de Duke Doninha
-Shakira é a voz de Gazella
Já quem dubla os personagens de Zootopia no Brasil é:
-Rodrigo Lombardi é a voz de Nick Wilde
-Monica Iozzi é a voz de Judy Hopps
-Ramon Campos é a voz de Chefe Bogo
-Jussara Marques é a voz de Bellwether
-Rodrigo Andreatto é a voz de Garra Mansa
-Isabel de Sá é a voz de Bonnie Hopps
-Leonardo Camillo é a voz do Gil Hopps
-Glauco Marques é a voz do Yax
-Mauro Castro é a voz de Prefeito Leãonardo
-Vagner Fagundes é a voz de Duke Doninha
-Cecília Marques é a voz de Sra. Lontroza
-Cássia Bisceglia é a voz de Gazella