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Novidades Marvel

Quem são as Marvels?

15 de julho de 2022
15 de julho de 2022

Descubra qual é a referência que aparece na cena pós-crédito da série Ms. Marvel. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


O episódio final de Ms. Marvel trouxe muitas emoções ao Disney+ e aos fãs das produções da Marvel. Além do destino de Kamala Khan (Iman Vellani), o público descobriu — com direito à trilha clássica de X-Men (1997) — que a jovem carrega uma espécie de mutação genética.

Porém, em sua cena pós-créditos, outra surpresa foi revelada: Ms. Marvel irá retornar em As Marvels (The Marvels).

O anúncio pode até ter sido feito discretamente, com uma frase escrita em branco sobre um fundo preto. Porém, foi suficiente para deixar muita gente curiosa, procurando saber apenas uma coisa: quem são As Marvels?

As Marvel


Quem são As Marvels, afinal?

Quem acompanha de perto os futuros lançamentos do Universo Cinematográfico Marvel (MCU) sabe que ainda há diversos outros títulos dos seus super-heróis favoritos a serem lançados. E As Marvels é um deles.

O longa marca o retorno de Brie Larson ao papel de Carol Denvers/Capitã Marvel. Mas dessa vez, ela vem acompanhada da atriz Teyonah Parris que, na série Wandavision, mostrou ser a versão adulta de Monica Rambeau.

E a elas se une a jovem Kamala Khan, mais conhecida como Ms. Marvel — e grande fã de Carol Danvers! Juntas, as três voarão alto, rumo a novas e emocionantes aventuras.

As Marvels será dirigido por Nia DaCosta, e trará ainda Zawe Ashton e Samuel L. Jackson no elenco. O filme está previsto para estrear nos cinemas em julho de 2023.

Enquanto a produção não chega aos cinemas, não deixe de acompanhar as tramas cheias de ação e aventura de Capitã Marvel e Ms. Marvel, exclusivamente no Disney+.

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