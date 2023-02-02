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Quem são os príncipes da Disney

2 de fevereiro de 2023
2 de fevereiro de 2023

Encantadores e valentes, os príncipes são personagens-chave nos filmes da Disney. Descubra quem são eles!


Ainda que grande parte do público associe os filmes da Disney com as princesas, os príncipes também são um elemento muito importante nas histórias – todas disponíveis para ver online no Disney+.

Valentes, encantadores e também divertidos, os príncipes da Disney sempre estão presentes nos momentos cruciais dos filmes.

Descubra quem são eles a seguir!

Flynn Rider em Enrolados


Quem são os príncipes da Disney?

Os príncipes da Disney estão presentes em muitos filmes clássicos:

- Príncipe Florian em Branca de Neve e os Sete Anões (1937).

- Príncipe Felipe em A Bela Adormecida (1959).

- Príncipe Eric em A Pequena Sereia (1989).

- Príncipe Adam ou a Fera em A Bela e a Fera (1991).

- Príncipe Alí ou Aladdín em Aladdín (1992).

- Príncipe Naveen em A Princesa e o Sapo (2009).

- Flynn Rider em Enrolados (2010).

Assista a todas essas produções no Disney+

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