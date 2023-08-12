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Quiz: que super-herói da Marvel seu pai seria?

12 de agosto de 2023
12 de agosto de 2023

Faça o teste e descubra a identidade secreta heróica de quem esteve sempre ao seu lado!


Que criança nunca achou que o pai – ou aquela figura paterna importante – era um verdadeiro super-herói? Afinal, como poderia alguém ser tão forte quanto o Hulk ou tão inteligente quanto o Homem de Ferro

Neste Dia dos Pais, então, independente da sua idade, que tal fazer esse quiz pensando em quem sempre esteve ao seu lado e descobrir que super-herói da Marvel ele seria? 

Fica até a sugestão de presente: que tal uma camiseta ou uma caneca com a imagem do resultado? 

Descubra que super-herói da Marvel seu pai seria:

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