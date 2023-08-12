Quiz: que super-herói da Marvel seu pai seria?

Faça o teste e descubra a identidade secreta heróica de quem esteve sempre ao seu lado!



Que criança nunca achou que o pai – ou aquela figura paterna importante – era um verdadeiro super-herói? Afinal, como poderia alguém ser tão forte quanto o Hulk ou tão inteligente quanto o Homem de Ferro?

Neste Dia dos Pais, então, independente da sua idade, que tal fazer esse quiz pensando em quem sempre esteve ao seu lado e descobrir que super-herói da Marvel ele seria?

Fica até a sugestão de presente: que tal uma camiseta ou uma caneca com a imagem do resultado?





Descubra que super-herói da Marvel seu pai seria: