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'Red - Crescer é Uma Fera': o que é o Tamagotchi, brinquedo favorito de Mei Lee

29 de março de 2022
29 de março de 2022

Saiba mais sobre o adorável dispositivo que a protagonista da nova animação da Disney e Pixar carrega para todos os lugares.


Mei Lee, a garota de 13 anos que protagoniza Red - Crescer é Uma Fera, começa a vivenciar os dilemas da adolescência em 2002. O novo filme da Disney e Pixar está disponível, com exclusividade, no Disney+.

Para contextualizar a história nessa época, os criadores adicionaram à animação alguns dispositivos tecnológicos muito populares no início dos anos 2000. Um deles é o Tamagotchi

red


O que é um Tamagotchi, dispositivo que Mei Lee carrega em Red - Crescer é Uma Fera?

Um Tamagotchi é um bichinho de estimação virtual, criado em 1996 por Aki Maita. É um dispositivo eletrônico com o formato e tamanho de um ovo. As crianças que brincavam com ele naqueles dias devem se lembrar que, quando ligavam o aparelho, um bichinho fofo aparecia em uma tela pixelizada em preto e branco.

Seu tamanho permitia carregá-lo no bolso ou até mesmo pendurá-lo na mochila (ou na bolsa) como se fosse um chaveiro. Uma de suas características mais peculiares é o fato de ser interativo: era preciso assumir a responsabilidade de cuidar dele em questões básicas como alimentação, descanso ou lazer.

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