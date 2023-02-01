Cancel
Novidades Disney+

Red: o que representa o panda vermelho no filme da Pixar

1 de fevereiro de 2023
1 de fevereiro de 2023

Mei Lee vive uma enorme e peluda transformação como consequência das suas emoções nessa animação da Disney e Pixar.


No filme animado Red, disponível no Disney+, Mei Lee é uma jovem de 13 anos que se transforma em um panda vermelho nos momentos em que sente fortes emoções.

A história, que se passa no começo da década de 2000 em Toronto, no Canadá, apresenta múltiplas metáforas sobre a chegada da adolescência. Cada vez que Mei Lee se transforma em um panda, acontece uma revolução em sua vida!

O que simboliza o panda vermelho em Red?

No filme Red: Crescer é uma Fera, o panda vermelho é uma metáfora sobre a chegada inesperada da puberdade na vida de Mei Lee.

O momento da transformação ocorre em uma manhã, quando a menina vai ao banheiro e nota as suas mudanças corporais. A mãe, que escuta o grito da menina, a ajuda e entrega produtos de higiene pessoal. No entanto, Mei Lee está completamente desconcertada com a situação.

Red: Crescer é uma Fera


Ao longo do filme, a jovem luta contra suas repentinas transformações, enquanto vive o caos típico da adolescência e das relações com sua mãe e seus amigos.

No entanto, esse fenômeno não é novo na família de Mei. Sun Yee, um antepassado da família de Ming Lee, a mãe de Mei, tem uma conexão mística com os pandas vermelhos. O amor por esse animal era tanto que ela pediu aos deuses que se transformasse em um deles.

Conheça mais sobre essa história de transformação enorme, colorida e peluda no Disney+!

Quer receber todas as novidades da Disney?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set