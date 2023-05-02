Reveja esses 4 filmes clássicos que você não sabia que estão no Disney+

Entre os filmes clássicos disponíveis no Disney+, estão animações marcantes e uma divertida comédia estrelada por Eddie Murphy.



Quando o assunto são os grandes clássicos do cinema, é impossível não falar dos filmes da Disney.

Não são poucas as produções do estúdio que marcaram gerações, ganharam prêmios, tornaram-se sucesso de bilheteria e seguem sendo lembradas até hoje.

No Disney+, você pode assistir a vários desses filmes quantas vezes quiser.

Confira, abaixo, quatro filmes clássicos que você talvez não saiba que estão disponíveis no serviço de streaming e que valem a pena ser revisitados!

1) Fantasia



A obra-prima atemporal da Disney é uma extraordinária mistura de imagem e som na qual personagens como o Mickey Mouse divertem a audiência em oito sequências musicais que incluem composições de Beethoven, Bach e Tchaikovsky.

Fantasia (1940) é o filme ideal para quem, além de cinéfilo, também é um amante de música.

2) Alice no País das Maravilhas



Recheado de canções espetaculares e com um visual encantador, Alice no País das Maravilhas (1951) é uma animação que toda a sua família irá amar!

Mesmo que você já conheça a história, vale a pena assistir a esse filme e explorar novamente um mundo excêntrico cheio de personagens inesquecíveis, como o Chapeleiro Maluco, o Gato Risonho, a Rainha de Copas, entre outros.

3) O Corcunda de Notre Dame





O Corcunda da Notre Dame (1996) é protagonizado por Quasímodo, o amável e solitário tocador de sinos da Catedral de Notre Dame, em Paris, na França.

Ao mesmo tempo em que tem uma vontade enorme de explorar o mundo ao seu redor, Quasímodo é obrigado a viver confinado pelo homem que o criou, o juiz Claude Frollo.

Adaptação do famoso livro do escritor francês Victor Hugo, o filme conquistou muitos fãs e é uma das animações mais aclamadas da Disney.

4) Dr. Dolittle





Eddie Murphy conquistou o seu merecido lugar entre os maiores comediantes de Hollywood graças aos vários filmes marcantes em que atuou.

Dr. Dolittle certamente está entre eles! Interpretando um médico que descobre a capacidade de falar com os animais, o ator fez desse longa-metragem um clássico da comédia dos anos 1990.

Aproveite a oportunidade para reunir a família e se divertir com o talento de Eddie Murphy no Disney+.