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Rihanna faz parte da trilha sonora de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre

8 de novembro de 2022
8 de novembro de 2022

A cantora voltou aos estúdios de gravação para se juntar à trilha sonora do filme da Marvel Studios com a música "Lift Me Up", uma comovente homenagem a Chadwick Boseman.


Cantora, empresária e ícone global, Rihanna está de volta à música! E a ocasião não poderia ser mais simbólica: o lançamento de “Lift Me Up”, faixa-título da trilha sonora original de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre.

Além da canção da sequência de Pantera Negra (2018), será possível conferir a trilha sonora completa do novo filme da Marvel Studios a partir do dia 10 de novembro, quando a produção estreia nos cinemas.

Mas, primeiro, descubra quem está por trás da música que ganhou a voz de uma das artistas mais populares de todos os tempos.


Rihanna Pantera Negra: Wakanda Para Sempre


Rihanna homenageia Chadwick Boseman com sua canção

Gravada em cinco países e produzida por Ludwig Göransson, Lift Me Upfoi escrita como uma homenagem à vida e ao legado de Chadwick Boseman

A composição ficou a cargo de Tems, Ludwig Göransson, Ryan Coogler e a própria Rihanna.

“Depois de conversar com Ryan e ouvir a direção que ele queria seguir para o filme e para a música, eu quis escrever algo que representasse um abraço caloroso a todas as pessoas que perdi em minha vida”, declarou Tems em entrevista oficial.

O compositor ainda completou: “Tentei imaginar como me sentiria se pudesse cantar para eles hoje, e dizer o quanto sinto falta deles”.

Tems finaliza afirmando que: "Rihanna tem sido uma inspiração para mim, então ouvi-la tocar essa música é uma grande honra".


Rihanna Pantera Negra: Wakanda Para Sempre


“Lift Me Up” já está disponível para ouvir

“Lift Me Up” foi lançada no dia 28 de outubro pela Westbury Road, a própria gravadora de Rihanna, em associação com Roc Nation, Def Jam Recordings e Hollywood Records.

A música marca o início de uma nova era na carreira de Rihanna, que há seis anos não fazia nenhum lançamento musical. A canção já está disponível nas principais plataformas de streaming musicais.

Não perca a estreia de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre. O longa estreia nos cinemas de todo o Brasil no dia 10 de novembro.

Os ingressos já estão disponíveis para venda e podem ser adquiridos online ou diretamente nas bilheterias das salas de exibição. 

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