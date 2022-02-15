Ron Bugado: o que significa o nome do filme que chega ao Disney+ ?

A produção mais recente do catálogo da Disney é ideal para toda a família.
Ron Bugado, conteúdo exclusivo do Disney+, conta a história de Barney, um tímido estudante de ensino médio, e de Ron, um moderno dispositivo digital que está conectado a ele.
Ron tem a capacidade de falar com Barney e, entre caminhadas e conversas, eles criam uma divertida amizade.
O que significa o nome Ron Bugado
O significado do título faz referência ao fato de Ron ter, em seu sistema, alguns errinhos que “bagunçam” a vida de Barney. Esses desencontros acabam fazendo com que Barney enfrente aventuras e muita diversão ao lado de seu acompanhante tecnológico.
O espectador descobre que os circuitos do robô têm defeitos e que, embora sejam reiniciados uma e outra vez, esses erros continuam aparecendo.
Que atores fazem as vozes dos personagens de Ron Bugado
Dirigida por Sarah Smith e Jean-Philippe Vine, e co-dirigida por Octavio E. Rodriguez, o filme conta com a participação de estrelas de Hollywood, escalados para interpretar as vozes dos personagens desta história única.
Alguns dos responsáveis pelas vozes originais do filme, em inglês, são Zach Galifianakis, Jack Dylan Grazer, Olivia Colman, Ed Helms, Justice Smith, Rob Delaney, Kylie Cantrall, Ricardo Hurtado, Marcus Scribner e Thomas Barbusca.
Onde e quando assistir a Ron Bugado
O filme estreia em 16 de fevereiro, exclusivamente no Disney+.
Realizado pela 20th Century Studios e pela Locksmith Animation, o desenho-animado tem roteiro criado por Peter Baynham e Sarah Smith, e conta com a produção de Julie Lockhart, Lara Breauy e Elisabeth Murdoch. Smith e Baynham também são produtores executivos do projeto.