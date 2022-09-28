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Novidades Marvel

Ryan Reynolds e Hugh Jackman unem forças em Deadpool 3

28 de setembro de 2022
28 de setembro de 2022

Os atores confirmaram o retorno de Wolverine e do anti-herói aos cinemas com Deadpool 3, novo filme da Marvel Studios. 


A notícia que os fãs tanto esperavam chegou: Hugh Jackman retorna para o papel de Wolverine. E virá ao lado de Ryan Reynolds, que reprisa seu papel em Deadpool 3, futuro lançamento da Marvel Studios.

O comunicado é oficial e foi feito pelo próprio Reynolds em suas redes sociais! O terceiro filme da franquia chegará aos cinemas em 2024.

Por meio de um vídeo publicado em suas redes, Reynolds e Jackman confirmaram que a chegada dos personagens ao Universo Cinematográfico Marvel (UCM) será triunfal!

Deadpool


Hugh Jackman retorna como Wolverine em Deadpool 3

Bem-humorado no vídeo, tal como é seu personagem na ficção, Reynolds revelou: "Ficamos muito tristes por termos perdido a D23, mas estivemos trabalhando duro no próximo filme do Deadpool há algum tempo".

Reynolds continua, falando sobre a estreia de seu personagem no UCM: “Eu realmente tive que procurar minha alma neste [filme]. Sua primeira aparição no UCM obviamente tem que ser especial."

“Cada Deadpool precisa se sobressair, se destacar”, diz ele sobre o desafio de fazer cada produção. “Mas tivemos uma ideia!”, acrescenta Ryan.

Antes de finalizar a mensagem, é possível ver Jackman passando ao fundo, no vídeo. Então, Reynolds pergunta se ele estaria interessado no projeto. "Ei Hugh, você topa interpretar Wolverine mais uma vez?"

Em seguida, Hugh responde: "Sim, claro, Ryan!".

Wolverine


Quando Deadpool 3 será lançado nos cinemas?

Deadpool 3 chegará aos cinemas dos Estados Unidos em setembro de 2024. No entanto, a data de estreia no Brasil ainda não foi confirmada.

Deadpool


Combo+, que une Disney+ e Star+, permite curtir os filmes de Deadpool, X-Men e Wolverine

Enquanto a estreia de Ryan Reynolds e Hugh Jackman no UCM não chega, aproveite para ver e rever seus personagens icônicos com o Combo+.

Os filmes Deadpool (2016) e Deadpool 2 (2018), além de Logan (2017) estão disponíveis no catálogo Star+.

Já no Disney+ é possível ver Wolverine Imortal (2013), X-Men (2000), X-Men 2 (2003), X-Men 3: A Batalha Final (2006), X-Men Origens: Wolverine (2009) e X-Men: Dias de um Futuro Esquecido (2014).

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