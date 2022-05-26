Saiba qual é o dia e o horário de estreia dos novos episódios de Obi-Wan Kenobi no Disney+

A nova série da franquia Star Wars terá estreias semanais de novos episódios. Descubra aqui quando e a que horas eles são adicionados na plataforma.
Falta muito pouco para a estreia de Obi-Wan Kenobi. A nova série original do universo Star Wars chega em breve ao Disney+, trazendo de volta alguns dos personagens mais queridos dos fãs da saga.
A série Obi-Wan Kenobi se passa dez anos depois dos emocionantes acontecimentos de Star Wars: A Vingança dos Sith. Encontramos o Mestre Obi-Wan Kenobi, interpretado novamente por Ewan McGregor, após sua maior derrota: a corrupção e a queda de Anakin Skywalker, seu aprendiz de Jedi e melhor amigo. Isso porque Anakin se rendeu ao lado sombrio da Força, e se tornou o maldoso Lorde Sith Darth Vader.
Quais serão os desafios que Obi-Wan enfrentará em sua nova jornada? A produção ainda conta com o retorno de Hayden Christensen no icônico papel de Darth Vader.
Descubra abaixo que em dia e horário estreiam semanalmente os episódios de Obi-Wan Kenobi no Disney+.
Obi-Wan Kenobi: dias e horários em que os novos episódios chegam ao Disney+
A partir desta sexta-feira, dia 27 de maio, em a cada semana seguinte, um novo episódio de Obi-Wan Kanobi será disponibilizado no serviço de streaming. Serão ao todo seis episódios.
Na estreia, 27 de maio, será disponibilizado os dois primeiros episódios de Obi-Wan Kenobi no Disney+ a partir das 1 da manhã de sexta-feira no Brasil (horário de Brasília).
Os demais episódios estarão disponíveis semanalmente às quartas-feiras a partir das 4 da manhã.