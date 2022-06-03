Cancel
Novidades Marvel

Saiba que dia e horário estreia o primeiro episódio de Ms. Marvel no Disney+

3 de junho de 2022
3 de junho de 2022

A nova série dos Estúdios Marvel está quase chegando ao Disney+! Descubra aqui quando e a que horas estreia o primeiro episódio na plataforma.


 Falta muito pouco para a estreia de Ms. Marvel no Disney+. A série produzida pelos Estúdios Marvel apresenta uma nova personagem ao Universo Cinematográfico Marvel (UCM): Kamala Khan.

Os fãs da Marvel já podem se preparar para curtir as descobertas, dilemas e aventuras da adolescente Kamala, vivida pela atriz paquistanesa-canadense Iman Vellani, ao descobrir que não é apenas uma fã de super-heróis dos quadrinhos, mas também tem super-poderes — e precisa aprender a lidar com a novidade.

Ms marvel


Kamala Khan tem 16 anos, ascendência muçulmana e mora em Jersey City (New Jersey, Estados Unidos). A jovem tenta se equilibrar entre a escola, o namorado e as questões familiares, mas muitas vezes se sente perdida. Fã de HQs, especialmente da Capitã Marvel, também escreve fanfics e acaba se surpreendendo com as descobertas sobre si mesma.

Descubra abaixo que dia e horário estreia o primeiro episódio de Ms. Marvel no Disney+.

Ms marvel


Ms. Marvel: dia e horário da estreia do primeiro episódio no Disney+

A partir desta quarta-feira, dia 8 de junho, e a cada semana, um novo episódio de Ms. Marvel será disponibilizado no serviço de streaming.

Quanto ao horário, cada novo episódio de Ms. Marvel ficará disponível no Disney+ a partir das 4h da manhã de quarta-feira no Brasil (horário de Brasília).

Quer receber todas as novidades da Marvel?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set