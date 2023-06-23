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NOVIDADES MARVEL

Samuel L. Jackson fala sobre Nick Fury e Invasão Secreta

24 de junho de 2023
24 de junho de 2023

O ator volta a viver o misterioso agente e espião na nova série da Marvel Studios. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


Com seu primeiro episódio já disponível no Disney+, a série Invasão Secreta traz novamente Samuel L. Jackson no papel do icônico agente Nick Fury. E se houve uma pessoa empenhada em concretizar um projeto solo de Nick, esse alguém foi o próprio Jackson.

Tendo participado de várias produções do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), Nick Fury sempre foi um personagem envolto em mistérios. E agora, finalmente, se descortinam algumas coisas sobre ele.

Em entrevista ao site Marvel.com, Samuel L. Jackson revelou que há tempos conversa com a Marvel Studios sobre um projeto protagonizado pelo agente. “Sabe como é, todo mundo tem um filme, então quando iria sair o filme do Nick Fury?”. 

Nick Fury

Nick Fury não é mais o mesmo em Invasão Secreta


Uma das respostas que o público começa a encontrar sobre Fury no episódio de estreia de Invasão Secreta, por exemplo, é como o Blip – o “estalo” ocorrido em Vingadores: Ultimato, de 2019 – afetou o agente. 

Contudo, a série se aprofundará mais na vida desse superespião, revelando traços de sua personalidade há tempos ocultos até dele mesmo.

“Eu acho ótimo ir atrás da cortina da vida de Nick Fury e ver algumas coisas, fazer algumas descobertas que ninguém sabe sobre ele, ou sobre o que está acontecendo em sua vida”, ressaltou Jackson.

O episódio revela que Fury resolveu desaparecer por um tempo, mesmo que isso contrariasse quem é mais próximo a ele. E mesmo quando ele decide sair de seu esconderijo, já não parece mais ser o mesmo Nick Fury de antes. Nas palavras de Jackson, ele está “mais velho e cansado”.

“Os tempos mudaram”, continua Jackson. “Os super-heróis se foram, estão fazendo o que quer que estejam fazendo. Então, não há Vingadores na verdade, ou ele não está tentando chamá-los. Nick não está em contato com ninguém.”

Invasão Secreta e sua importância para o UCM


Se por um lado não há Vingadores, por outro, há experiência de sobra em questões de espionagem e trabalho infiltrado em cena. 

Para Jackson, não se pode esperar que sempre algum super-herói venha salvar a Terra. “Invasão Secreta é um desses momentos decisivos. É o tipo de série em que tentamos resolver as coisas sem sermos muito super-humanos, mas usamos a questão da espionagem o melhor que podemos”, disse o ator.

Após anos vivendo o personagem, Samuel L. Kackson afirmou ao Marvel.com que estava realmente empolgado para voltar ao UCM e ao mundo de Nick Fury

E avisou que os fãs devem se preparar para qualquer coisa: “Você sabe como Fury é um espertinho, então, sempre há sarcasmo para ser jogado em algum lugar… Já fiz parte de várias produções [do UCM], então sei quem Nick Fury é e o que eu quero fazer”.

Nick Fury

Acompanhe Samuel L. Jackson como Nick Fury mais uma vez em Invasão Secreta


“Quem é você de verdade?”. Prepare-se para desconfiar de todo mundo em Invasão Secreta. A eletrizante série de espionagem protagonizada por Samuel L. Jackson já estreou no Disney+.

Além de Jackson, Cobie Smulders retorna como a agente Hill, e Ben Mendelsohn vive mais uma vez o Skrull Talos, amigo de Nick. A atriz Olivia Colman também participa da série; e Emilia Clarke faz sua estreia no UCM como G’iah.

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