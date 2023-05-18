Se prepare para curtir a temporada 2 de Spidey e Seus Amigos Espetaculares

Spidey e Seus Amigos Espetaculares é a série perfeita para assistir com filhos pequenos e tem novos episódios disponíveis no Disney+.



Preparem-se, fãs da Marvel! A temporada 2 da série animada Spidey e Seus Amigos Espetaculares estreou novos episódios no Disney+.

Na série, Spidey se une à Aranha-Fantasma/Gwen Stacy e a Miles Morales para formar a Equipe Spidey, com a ajuda do divertido robô TRACE-E.

Saiba mais sobre a incrível produção!





O que acontece na temporada 2 de Spidey e Seus Amigos Espetaculares



Peter Parker, Gwen Stacy e Miles Morales continuam suas aventuras de super-heróis e contam também com a parceria de alguns membros dos Vingadores.

A eles se juntam Homem de Ferro, Homem-Formiga, Vespa e Réptil. Unido, o grupo precisará proteger o mundo de novos inimigos, como Electro, Gata Negra, Homem-Areia e Zola.





Quantos episódios da temporada 2 de Spidey e Seus Amigos Espetaculares chegaram ao Disney+

O Disney+ tem os 12 primeiros episódios da nova temporada de Spidey e Seus Amigos Espetaculares, sendo que cada um deles tem aproximadamente 26 minutos de duração.

Além disso, o serviço de streaming tem a temporada 1 da série com 25 episódios. Descubra as aventuras de Spidey e seus amigos e aproveite cada episódio!

Para saber mais sobre essa e todas as novidades do Universo Marvel, não deixe de visitar a página Marvel Insider!