Segredos dos Elefantes: documentário narrado por Natalie Portman chega ao Disney+

Saiba mais sobre a nova série que estreou em 22 de abril no Disney+ em celebração ao Dia da Terra.



O Dia da Terra é celebrado mundialmente em 22 de abril. E, para comemorar a data, o Disney+ estreou o documentário Segredos dos Elefantes, com narração da atriz Natalie Portman e pertencente à franquia original da National Geographic.

Fruto da parceria entre o cineasta vencedor do Oscar®, James Cameron, e a National Geographic, a série de documentários viaja pelo mundo para revelar o pensamento estratégico, as emoções complexas e a linguagem sofisticada dos elefantes.







'Segredos dos Elefantes' | Primeiro olhar, narrada por Natalie Portman | Disney+

Veja, a seguir, mais detalhes:





Sobre o que é Segredos dos Elefantes?



Com a voz da famosa atriz Natalie Portman – que viveu Jane Foster na franquia Thor –, Segredos dos Elefantes revela por que os esses imensos animais são não apenas poderosos, mas também amorosos e sábios.

A série viaja das savanas da África às paisagens urbanas da Ásia para revelar tudo sobre esses animais.

Segredos dos Elefantes também conta com a participação da Dra. Paula Kahumbu, renomada exploradora da National Geographic e especialista em elefantes.





Quantos episódios Segredo dos Elefantes têm?



A série de quatro episódios não apenas revela a vida extraordinária de diferentes famílias de elefantes, mas também destaca como eles são semelhantes, em diferentes aspectos, aos seres humanos.

A temporada completa de Segredo dos Elefantes já está disponível no Disney+. Assista agora mesmo e emocione-se!