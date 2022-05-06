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Segredos em Sulphur Springs viaja para 1930 em nova temporada

6 de maio de 2022
6 de maio de 2022

Os mistérios tornam-se ainda maiores na série do Disney+.


Há ainda muitos segredos a serem descobertos em Sulphur Springs e os protagonistas preparam-se para visitar 1930 em busca de respostas. Griffin e Harper estão muito perto de revelar a sua ligação com o hotel e até mesmo a origem do portal, entre outras coisas, mas nenhuma descoberta chega sem uma aventura pela frente.

Na primeira temporada de Segredos em Sulphur Springs, Griffin e Harper viajam de volta a 1990 para descobrir a verdade por trás de uma misteriosa entidade ao redor do Tremont Hotel. Apesar de terem encontrado algumas respostas, deram risadas e tiveram alguns sustos: uma estranha fotografia no hotel mostra uma garota idêntica a Harper, mas em 1930. Como isso é possível? Isso cheira a uma nova aventura… e uma nova temporada!

Sulphur Springs


Segredos de Sulphur Springs: muitos mistérios


Com a ajuda de Savannah, Harper e Griffin vão tentar chegar à verdade enquanto, no presente, a atividade paranormal continua a crescer e ameaça a reabertura do hotel. Será que irão encontrar todas as respostas a tempo? A sua nova aventura irá levá-los a conhecer novas caras e a cruzarem-se com caras familiares, porém cerca de 100 anos no passado.

Os segredos de Sulphur Springs não terminam aqui! A segunda temporada da série tem oito episódios, alguns menos que a primeira, e chegaram ao Disney+ em 27 de abril. Felizmente, Griffin e Harper já estão se preparando para voltar à ação para uma terceira temporada em um futuro não muito distante.

Segredos em Sulphur Springs é uma das séries ideais para os fãs de mistérios e um pouco de terror. No catálogo Disney+ vem acompanhado de outras séries prontas para trazer à tona o detetive dentro deles, como Parallels, The Mysterious Benedict Society ou The Hardy Boys, entre muitos outros.

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