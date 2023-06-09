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NOVIDADES DISNEY+

Segredos Mágicos, o curta-metragem com temática LGBTQ+ que vai tocar o seu coração

9 de junho de 2023
9 de junho de 2023

Segredos Mágicos é o curta ideal para ver em junho, o Mês do Orgulho LGBTQ+, e refletir sobre amor, família e respeito!


“Mãe, pai, este é o meu namorado, Manuel”. Uma frase que Greg adoraria ser capaz de dizer, mas que ainda não consegue. Ele é o protagonista de Segredos Mágicos (2020), curta-metragem animado disponível no Disney+.

Em apenas 13 minutos, a produção traz uma história bonita, leve e sensível sobre um rapaz criando coragem para apresentar o namorado à família. Mas tudo está prestes a mudar quando recebe a visita surpresa dos pais.


Segredos Mágicos: Trailer Oficial Legendado - Disney+

Nesse mesmo dia, um evento mágico faz com que ele troque de corpo com o seu cachorro e, a partir daí, várias confusões acontecem em sequência.

O resultado? Greg descobre que não precisa esconder quem é e encontra amor e conforto nos braços dos seus pais. 

Segredos Mágicos: um pé na fantasia e outro na realidade


Dirigido por Steven Clay Hunter, Segredos Mágicos faz parte do programa SparkShorts, um desafio proposto pela Pixar a seus funcionários. 

Os participantes precisaram criar um curta-metragem de animação em até seis meses com o seguinte requisito: as histórias deveriam ser inspiradas em experiências pessoais dos criadores.

Dessa forma, nasceram Segredos Mágicos e outros curtas que você encontra no Disney+. Confira e se emocione! 

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