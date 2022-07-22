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Selena Gomez: quantos filmes de Os Feiticeiros de Waverly Place existem?

22 de julho de 2022
22 de julho de 2022

Selena Gomez, a estrela de Os Feiticeiros de Waverly Place, faz 30 anos! Celebre a data vendo a atriz como a feiticeira Alex Russo no Disney+.


A atriz Selena Gomez cresceu e faz aniversário neste dia 22 de julho, completando 30 anos. Ela é lembrada por muitos como Alex Russo, a protagonista cheia de magia de Os Feiticeiros de Waverly Place. Descubra quantos filmes existem sobre os Feiticeiros de Waverly Place e curta as aventuras mágicas no Disney+.

Os Feiticeiros de Waverly Place


Quantos filmes de Os Feiticeiros de Waverly Place existem?

Selena Gomez estrelou a franquia dos feiticeiros como Alex Russo ao lado de David Henrie e Jake T. Austin, que interpretaram respectivamente seus irmãos Justin e Max Russo desde 2007, na série Os Feiticeiros de Waverly Place do Disney Channel.

A série, que tem suas quatro temporadas disponíveis no Disney+, fez tanto sucesso com o público que ganhou um filme exclusivo em 2009, chamado Os Feiticeiros de Waverly Place.

Em 2013, Selena protagonizou um episódio especial de uma hora chamado Os Feiticeiros Retornam: Alex x Alex, no qual enfrentava uma versão maldosa de si mesma. Portanto, Os Feiticeiros de Waverly Place têm apenas um filme.

Os Feiticeiros de Waverly Place


Qual o enredo do filme Os Feiticeiros de Waverly Place?

O filme de Os Feiticeiros de Waverly Place traz a família Russo viajando de férias pelo Caribe. A tranquilidade acaba quando Alex acidentalmente lança um feitiço que ameaça todos de sua família.

Enquanto Max tenta manter seus pais unidos, Alex e Justin usam todos os truques mágicos possíveis enquanto buscam a Pedra dos Sonhos, a única capaz de reverter o feitiço e salvar a família.

Curta o filme Os Feiticeiros de Waverly Place e as quatro temporadas da série Os Feiticeiros de Waverly Place, produções disponíveis no Disney+, e comemore os 30 anos da jovem estrela Selena Gomez. 

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