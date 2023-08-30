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Série animada Tico e Teco: Vida no Parque ganha novos episódios no Disney+

30 de agosto de 2023
30 de agosto de 2023

A famosa dupla de esquilos está de volta com novas e hilárias aventuras no parque da cidade grande!


A criançada vai se divertir para valer com os novos episódios de Tico e Teco: Vida no Parque que acabaram de estrear no Disney+! A série animada traz cinco novas aventuras de Tico e Teco, a dupla de esquilos favorita do mundo!

Os adoráveis encrenqueiros agora vivem no parque de uma cidade grande, onde fazem de tudo para aumentar sua coleção de bolotas. No entanto, a dinâmica de viver neste espaço não é das mais simples. O resultado? As mais hilárias e desafiantes situações!

Felizmente, Tico e Teco já passaram por altos e baixos e podem sempre contar um com o outro no fim das contas. Junto com Pluto, Donald e mais personagens da Disney, a dupla enfrenta, com muito bom humor, qualquer novo desafio!

Tico e Teco


Veja todas as aventuras de Tico e Teco no Disney+


Crianças de agora – ou mesmo quem já deixou de ser criança há algum tempo – vão se encantar e rir bastante com as diferentes aventuras de Tico e Teco disponíveis no Disney+.

Os mais nostálgicos vão adorar rever a série animada Tico e Teco: Defensores da Lei, que fez sucesso no Brasil durante os anos 1990. Também vale dar o play no longa que mistura live-action e animação Tico e Teco: Defensores da Lei, de 2022, e mergulhar nas referências.

Também tem muita diversão com a série animada Caça às Nozes com Tico e Teco e, claro, com todos os episódios anteriores de Tico e Teco: Vida no Parque. A alegria da família inteira está garantida com o Disney+!

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