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Setembro é mês de Pixar Fest na Disney!

14 de setembro de 2022
14 de setembro de 2022

Aproveite os próximos dias para ver e rever os seus filmes favoritos da Pixar diretamente no Disney+!


O mês de setembro chegou e, com ele, veio o Pixar Fest: um evento especial dedicado às produções da Disney e da Pixar! E no Disney+ a festa já começou!

Celebre o Pixar Fest com Carros na Estrada no Disney+

Pronto para embarcar nesta aventura? Então, não perca nenhum episódio de Carros na Estrada!

A série animada acompanha Relâmpago McQueen (voz original em inglês de Owen Wilson e com versão brasileira de Marcelo Garcia) e seu melhor amigo Mate (voz original em inglês de Larry the Cable Guy e com versão brasileira de Mário Jorge Andrade).

Pixar Fest Carros na Estrada


Juntos, os dois partem de Radiator Springs em uma incrível viagem rumo ao leste para encontrar a irmã de Mate. E para quem quiser ainda mais emoção, o Disney+ preparou uma coleção especial com conteúdos da icônica franquia Carros, incluindo três filmes e os curtas Cars Toons.

Aproveite o Pixar Fest para rever sua produção favorita da Pixar

Você é do tipo apaixonado pela Pixar desde a estreia de Toy Story (1995) ou é um fã mais recente? Seja como for, aproveite o período para ver e rever seus clássicos favoritos da Pixar Animation Studios no Disney+!

Divirta-se com grandes sucessos como Monstros S/A (2001) e Os Incríveis (2004) – indo até os filmes recém-lançados, como Luca (2021) e Red: Crescer é uma Fera (2022).

Aproveite para viajar com a nova produção da Disney e da Pixar, Lightyear (2022). O longa apresenta a história do herói que originou o brinquedo da franquia Toy Story – e há pouco desembarcou no streaming. 

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