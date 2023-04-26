Sobre o que é Star Wars: Aventuras dos Jovens Jedi, nova série animada do Disney+

O universo Star Wars vai ficar ainda maior com a chegada de uma nova série animada. Confira mais detalhes!



O Disney+ é o serviço de streaming ideal para todo fã de Star Wars. Nele, estão disponíveis desde os filmes da trilogia clássica até os lançamentos mais recentes, como a série The Mandalorian, protagonizada por Pedro Pascal.

No dia 4 de maio (conhecido popularmente como Star Wars Day), chega ao catálogo mais uma novidade: a série animada Star Wars: Aventuras dos Jovens Jedi.

Confira mais detalhes a seguir!





Qual a história de Star Wars: Aventuras dos Jovens Jedi





Ambientada na era da Alta República, Star Wars: Aventuras dos Jovens Jedi conta a história de Kai, Lys e Nubs.

Os três são aprendizes enviados pelo Mestre Yoda para treinar no templo Jedi localizado no planeta Tenoo sob a tutela da Mestra Zia.

Juntos, eles embarcam em grandes aventuras a bordo da nave pilotada pela habilidosa Nash e seu droide RJ-83.

Enquanto aprendem sobre a Força, os personagens ajudam quem encontram pelo caminho, enfrentam piratas, conhecem criaturas exóticas e descobrem o valor da verdadeira amizade.

“Durante o desenvolvimento de Star Wars: Aventuras dos Jovens Jedi, a primeira série [de Star Wars] criada para crianças em idade pré-escolar, a equipe criativa não deixou de pensar em como essa série poderia ser o primeiro contato dos pequenos com um mundo maior e a primeira vez que conhecem o potencial infinito da galáxia de Star Wars”, explicou James Waugh, produtor executivo da nova série animada, em comunicado oficial.





Não perca a estreia de Star Wars: Aventuras dos Jovens Jedi





Com 25 episódios, a série chega ao Disney+ em 4 de maio. Já se prepare para comemorar o Star Wars Day em grande estilo com essa estreia imperdível!