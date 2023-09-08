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Sofia Carson estrela novo episódio de A Música Está Servida no Disney+

8 de setembro de 2023
8 de setembro de 2023

O especial feito em parceria com a Rádio Disney é de encher os olhos e os ouvidos!


Quando duas paixões brasileirasmúsica boa e comida gostosa – se unem, o resultado é o especial A Música Está Servida, do Disney+

As convidadas do próximo programa são a atriz e cantora Sofia Carson e a chef Sandra Cordero. Então aumente o volume, separa o caderninho de receitas e veja a seguir mais detalhes sobre essa deliciosa produção:

Sofia Carson


Conheça Sofia Carson e Sandra Cordero, convidadas de A Música Está Servida


Sofia Carson é uma atriz e cantora estadunidense. Um de seus papéis mais destacados foi a malvada – porém fascinante Evie, filha da bruxa de Branca de Neve, na trilogia Descendentes

Sandra Cordero, por sua vez, é uma food stylist e chef profissional que vive em Los Angeles, nos Estados Unidos, onde comanda dois restaurantes com comida de influência espanhola. 

Sandra Cordero


Assista a A Música Está Servida no Disney+


A cada episódio do especial A Música Está Servida, um cantor e um chef se encontram para cozinhar e conversar. A estreia trouxe o sambista Thiaguinho cozinhando uma tradicional feijoada ao lado da chef e antropóloga Aline Chermoula

Agora, Sofia Carson e Sandra Cordero se unem para preparar comida espanhola e falar sobre semelhanças e diferenças entre a vida nos palcos e nas cozinhas.

Não perca esta saborosa novidade! O segundo episódio de A Música Está Servida já está disponível no Disney+

Para quem quer saber mais sobre o processo de criação dos seus cantores favoritos, o primeiro capítulo de Minha Música, Minha Terra também já chegou ao serviço de streaming, levando o Jota Quest de volta à Belo Horizonte para um reencontro com a própria História. 

Seja música, gastronomia ou diversão, o Disney+ tem tudo isso e muito mais! Assine agora mesmo!

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