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Solo Amor y Mil Canciones: o que poderá ser visto no novo especial de Tini Stoessel 

7 de dezembro de 2022
7 de dezembro de 2022

Uma produção especial em comemoração aos 10 anos de Violetta chega ao Disney+. Veja mais detalhes!


Solo Amor y Mil Canciones é o especial musical de Tini Stoessel que está prestes a estrear no Disney+. A produção inédita marca os 10 anos de lançamento de Violetta, a série original do Disney Channel.

Esta homenagem à icônica personagem, que tem uma legião de fãs, estará disponível a partir de 8 de dezembro no serviço de streaming. Será uma boa oportunidade do espectador viajar 10 anos no tempo, ao ritmo das canções da trilha sonora da série.

A seguir, saiba mais sobre o especial:


Solo Amor y Mil Canciones: um show intimista


Solo Amor y Mil Canciones apresenta um show intimista no palco do Teatro Astor Piazolla em Buenos Aires, na Argentina. O repertório é formado por versões inéditas de cinco canções conhecidas do fenômeno Violetta.


O retorno das co-protagonistas de Violetta


Solo Amor y Mil Canciones


O show conta com a participação dos co-protagonistas da série que se juntam a Tini no palco para interpretar os já conhecidos números musicais da produção.

Entre as participações especiais do elenco, o público irá ver novamente o ator e cantor Jorge Blanco e as atrizes e cantoras Cande Molfese e Mechi Lambre.


Solo Amor y Mil Canciones: momentos íntimos com os fãs


Ao longo do especial, os fãs compartilham memórias e falas marcantes da série e de seus ídolos.

Os admiradores de Violetta e de Tini que foram ao show puderam reviver momentos especiais da série e, agora, todo o público do Disney+ poderá dançar e cantar ao ritmo de seus discos.

Solo Amor y Mil Canciones estreia diretamente no Disney+ no dia 8 de dezembro. Não perca!

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