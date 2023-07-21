Spidey e seus Amigos Espetaculares: novos episódios da temporada 2 chegaram ao Disney+

A Equipe Spidey está pronta para salvar o mundo ao lado de alguns dos membros dos Vingadores.



Tem novidade no Disney+! Já estão disponíveis os novos episódios da temporada 2 da série animada Spidey e Seus Amigos Espetaculares.

A Equipe Spidey é formada por Spidey, Miles Morales e pela Aranha-Fantasma/Gwen Stacy, que trabalham juntos para salvar o dia.

Confira mais detalhes!

Os Vingadores se unem à Equipe Spidey!



Na temporada 2 da série infantil do famoso lançador de teias, a Equipe Spidey junta-se ao Homem de Ferro, Homem-Formiga, Vespa e Réptil para muitas aventuras.

Juntos, eles enfrentam inimigos como Electro, Gata Negra, Homem-Areia e Zola.

Curta os novos episódios de Spidey e Seus Amigos Espetaculares



Além da nova temporada, você também encontra a temporada 1 completa de Spidey e Seus Amigos Espetaculares no Disney+. Aproveite!