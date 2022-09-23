Cancel
Novidades Marvel

Sr. Imortal e um casamento cheio de ação: como foi o episódio 6 de Mulher-Hulk

23 de setembro de 2022
23 de setembro de 2022

Jennifer Walters surpreende novamente com grandes momentos de ação. Desta vez, com direito a casamento e um vestido de bolinhas. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


Mulher-Hulk: Defensora de Heróis é a nova série da Marvel Studios que pode ser vista exclusivamente no Disney+. Ao longo dos episódios Jennifer Walters (Tatiana Maslany) enfrenta vários desafios – pessoais e profissionais – depois de se tornar uma Hulk.

Semana após semana, Walters surpreende com momentos engraçados e também cheios de ação. No episódio mais recente, ela aparece determinada a curtir um casamento. O que ela não sabia é que a festa teria mais ação do que o esperado.

Mulher-Hulk


Jennifer Walters é dama de honra em Mulher-Hulk

Uma caixa escrito "Jen" surpreende Walters. Dentro, uma carta diz "Você seria minha dama de honra?". Trata-se do casamento de Lulu (Patti Harrison), uma antiga amiga da escola. E a advogada parece animada com a ideia!

A noiva, porém, não quer que a Mulher-Hulk apareça no casamento – para não chamar mais atenção do que ela.

Mulher-Hulk


Quem é o Sr. Imortal? Um controverso caso de divórcio

Enquanto isso, no escritório de advocacia, Nikki (Ginger Gonzaga) e Mallory (Renée Elise Goldsberry) estão ocupadas com um processo de divórcio. Trata-se de um cliente chamado Craig Hollis – que prefere ser chamado de Sr. Imortal (David Paquesi).

Ele conta que, em vez de ter uma conversa com a esposa, fingiu tirar a própria vida para terminar o relacionamento. Mas, como seu próprio nome sugere, Craig revela que é imortal.

A dupla de advogadas não gosta nada da metodologia do cliente. Elas discutem sobre as atitudes de Craig a cada término de relacionamento e se questionam se vão pegar o caso. As duas até tentam chegar a um acordo, mas a tarefa não será assim tão fácil.

She-Hulk


Mulher-Hulk x A vilã Titania

De volta ao casamento, Jen deve socializar com velhos amigos enquanto não começa o evento. Ela quer contar sobre seus superpoderes, mas só perguntam sobre sua vida amorosa.

De repente, aparece Titania (Jameela Jamil), que foi convidada porque está saindo com um amigo do noivo. Jen a acusa de querer invadir a festa para se vingar dela, mas é ridicularizada.

Depois disso, um homem chamado Josh (Trevor Salter) senta ao lado de Walters no jardim. Os dois começam a conversar, mas Lulu aparece para interromper o papo com o bonitão.

Finalmente a festa começa e Jen está pronta para curtir. Já alterada pelo álcool, ela dança até encontrar Josh, com quem conversa sobre amor e vida pessoal. Conversa também sobre como queria que todos vissem como ela vai bem em sua vida atualmente.

Apesar de seu “novo amigo” tentar dar-lhe algum conforto, Jen resolve circular pela festa. Neste momento, Titania surpreende Walters com um soco e a desafia a se transformar na Mulher-Hulk.

Titania


Jennifer Walters em perigo: "Como matar a Mulher-Hulk"

Mallory e Nikki descobrem uma página da web com ameaças à Mulher-Hulk e imagens chocantes. Nikki tenta avisar Walters, mas ela está em um encontro com Josh.

O que Jen e Josh não sabem é que os dois estão sendo observados por câmeras. Em seguida, em um laboratório, aparece uma tela onde um usuário chamado "HulkRei" pergunta se a próxima fase do plano está pronta.

Para todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), não deixe de visitar o Marvel Insider!

Quer receber todas as novidades da Marvel?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set