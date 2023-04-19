Stan Lee: documentário sobre lendário quadrinista da Marvel ganha pôster e data de estreia

Conheça os detalhes da vida e da carreira de Stan Lee, o grande nome das histórias em quadrinhos, no novo documentário do Disney+.



A Disney divulgou o primeiro pôster e a data de estreia de Stan Lee, documentário sobre o famoso quadrinista da Marvel que será lançado no Disney+.

A obra, que estreia no dia 16 de junho no serviço de streaming, é uma homenagem aos 100 anos de Stan Lee, o homem por trás de vários personagens conhecidos dos quadrinhos.









Entre eles, estão Homem-Aranha, Homem de Ferro, Hulk, Pantera Negra e tantos outros que Stan Lee criou ao lado de um time especial de quadrinistas talentosos.





Sobre o que é o documentário Stan Lee





Com direção de David Gelb, o documentário mostra como Stan Lee tornou-se uma das pessoas mais influentes da cultura pop, desde a infância e juventude como Stanley Lieber (seu nome de nascimento) até a sua ascensão meteórica na Marvel.







'Stan Lee' | Teaser Trailer Oficial | Disney+



Por meio de vídeos caseiros pessoais, entrevistas e gravações de áudio, o espectador irá conhecer o retrato íntimo de um homem, sua filosofia e o legado eterno que deixou ao criar personagens que se conectam com pessoas de todo o mundo.





Stan Lee será exibido no Festival de Cinema de Tribeca





O novo documentário terá uma exibição especial no Festival de Cinema de Tribeca, realizado em Nova York, nos Estados Unidos, entre 7 e 18 de junho, segundo o site oficial do festival.

Enquanto Stan Lee não chega ao Disney+, aproveite para conferir dois documentários disponíveis no serviço de streaming que também trazem entrevistas e detalhes sobre o trabalho do famoso quadrinista.

São eles: Stan Lee: Mutantes, Monstros e Quadrinhos (2002) e Marvel 75 Anos: De Underground a Pop! (2014).