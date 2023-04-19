Cancel
Novidades Disney+

Stan Lee: documentário sobre lendário quadrinista da Marvel ganha pôster e data de estreia

19 de abril de 2023
19 de abril de 2023

Conheça os detalhes da vida e da carreira de Stan Lee, o grande nome das histórias em quadrinhos, no novo documentário do Disney+.


A Disney divulgou o primeiro pôster e a data de estreia de Stan Lee, documentário sobre o famoso quadrinista da Marvel que será lançado no Disney+.

A obra, que estreia no dia 16 de junho no serviço de streaming, é uma homenagem aos 100 anos de Stan Lee, o homem por trás de vários personagens conhecidos dos quadrinhos.

Pôster Stan Lee


Entre eles, estão Homem-Aranha, Homem de Ferro, Hulk, Pantera Negra e tantos outros que Stan Lee criou ao lado de um time especial de quadrinistas talentosos.

Sobre o que é o documentário Stan Lee

Com direção de David Gelb, o documentário mostra como Stan Lee tornou-se uma das pessoas mais influentes da cultura pop, desde a infância e juventude como Stanley Lieber (seu nome de nascimento) até a sua ascensão meteórica na Marvel.


'Stan Lee' | Teaser Trailer Oficial | Disney+  


Por meio de vídeos caseiros pessoais, entrevistas e gravações de áudio, o espectador irá conhecer o retrato íntimo de um homem, sua filosofia e o legado eterno que deixou ao criar personagens que se conectam com pessoas de todo o mundo. 

Stan Lee será exibido no Festival de Cinema de Tribeca

O novo documentário terá uma exibição especial no Festival de Cinema de Tribeca, realizado em Nova York, nos Estados Unidos, entre 7 e 18 de junho, segundo o site oficial do festival.

Enquanto Stan Lee não chega ao Disney+, aproveite para conferir dois documentários disponíveis no serviço de streaming que também trazem entrevistas e detalhes sobre o trabalho do famoso quadrinista.

São eles: Stan Lee: Mutantes, Monstros e Quadrinhos (2002) e Marvel 75 Anos: De Underground a Pop! (2014).

Quer receber todas as novidades da Disney?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set