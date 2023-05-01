Star Wars Day: responda ao quiz e descubra qual Jedi você é

Aproveite que 4 de maio, o dia de celebrar a franquia Star Wars, está chegando para descobrir que Jedi você seria!



Que fique sem seu copo de Leite Azul no dia 4 de maio, o Star Wars Day, aquele que nunca sonhou em ser um Jedi. Ou, pelo menos, que nunca pensou em ser o próprio Luke Skywalker, o Mestre Yoda ou seu Jedi favorito da franquia Star Wars – inteiramente disponível no Disney+.

Então, que tal descobrir exatamente que tipo de Jedi você seria no universo criado por George Lucas? Para isso, basta responder o quiz abaixo e descobrir qual personalidade combina mais com você!





Qual Jedi você é?