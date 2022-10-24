Star Wars: Histórias dos Jedi: a que horas o episódio 1 estreia no Disney+

Nova série animada de Star Wars mostrará detalhes da relação entre mentores e aprendizes. Quando o novo seriado estreia?

Os fãs de Star Wars não vão ficar sem novidades nos próximos dias. Além dos episódios de Andor, uma nova série animada e derivada da franquia chega ao Disney+: Star Wars: Histórias dos Jedi.

Desta vez, em formato de antologia, o público terá a chance de conhecer melhor a relação entre mentores e aprendizes em curtas animados. Um dos episódios contará, inclusive, com Qui-Gon Jinn, que terá a voz do ator Liam Neeson na versão original.

Será a chance de todos saberem mais também sobre Ahsoka Tano e Conde Dookan.







A que horas estreia Star Wars: Histórias dos Jedi?

O episódio 1 de Star Wars: Histórias dos Jedi, série original derivada da franquia cinematográfica estreia nesta quarta-feira, 26 de outubro, às 4h (horário de Brasília), exclusivamente no Disney+.