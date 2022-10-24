Cancel
NOVIDADES STAR WARS

Star Wars: Histórias dos Jedi: a que horas o episódio 1 estreia no Disney+

24 de outubro de 2022
24 de outubro de 2022

Nova série animada de Star Wars mostrará detalhes da relação entre mentores e aprendizes. Quando o novo seriado estreia?


Os fãs de Star Wars não vão ficar sem novidades nos próximos dias. Além dos episódios de Andor, uma nova série animada e derivada da franquia chega ao Disney+: Star Wars: Histórias dos Jedi.

Desta vez, em formato de antologia, o público terá a chance de conhecer melhor a relação entre mentores e aprendizes em curtas animados. Um dos episódios contará, inclusive, com Qui-Gon Jinn, que terá a voz do ator Liam Neeson na versão original.

Será a chance de todos saberem mais também sobre Ahsoka Tano e Conde Dookan.

Star Wars: Histórias dos Jedi


A que horas estreia Star Wars: Histórias dos Jedi?

O episódio 1 de Star Wars: Histórias dos Jedi, série original derivada da franquia cinematográfica estreia nesta quarta-feira, 26 de outubro, às 4h (horário de Brasília), exclusivamente no Disney+.

Quer receber todas as novidades de Star Wars?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set