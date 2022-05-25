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Star Wars: o que é um Padawan?

25 de maio de 2022
25 de maio de 2022

Descubra o que significa ser um Padawan e como ele se torna um Cavaleiro Jedi.


O Universo de Star Wars, criado por George Lucas, encanta pelas suas criaturas, pelos diferentes planetas e pelas histórias da Ordem Jedi. Os Cavaleiros e Mestres Jedi são responsáveis, dentre outras coisas, por manter a paz na galáxia. Mas, antes de se tornar Mestre, é preciso passar por diversos patamares até alcançar este nível, e uma dessas fases é a de Padawan.


 O que é um Padawan?

Em Star Wars episódio I - A Ameaça Fantasma vemos Qui-Gon Jinn (Liam Neeson) chamar Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) de Padawan. A expressão passou a significar jovem aprendiz, mas, na verdade, abrange ainda mais coisas.

Para alcançar o posto de Padawan, era preciso que os jovens estivessem prontos para acompanhar o Mestre em estudos mais rigorosos e missões. Durante a Alta República, o Templo Jedi era repleto de aprendizes Padawans, geralmente identificados por uma trança que usavam em seu cabelo.

Obi-Wan Kenobi


Os Padawans são selecionados pelos próprios Mestres, que geralmente só aceitavam um aprendiz por vez. Não haviam regras estabelecidas para a escolha do Padawan, apenas a intensidade da manifestação da Força. Um mestre e seu Padawan podiam ter personalidades muito parecidas ou completamente opostas, como no caso de Qui-Gon Jinn e Obi-Wan Kenobi

Quando considerado pronto para se tornar um Cavaleiro Jedi, os Padawans enfrentavam um rito de passagem conhecido como Testes Jedi. O objetivo era medir o poder e o intelecto de cada um, e não havia duas tentativas iguais. Às vezes, os testes eram substituídos pela experiência em campo, como no caso de Obi-Wan.

Assista à Obi-Wan Kenobi no Disney+

Embarque em uma jornada através da galáxia em Obi-Wan Kenobi, nova minissérie original Lucasfilm. Com Ewan McGregor de volta ao papel do icônico Mestre Jedi, a produção também marca o retorno de Hayden Christensen ao papel do vilão Darth Vader.

A obra terá uma estreia especial exclusivamente no Disney+, com dois episódios, no dia 27 de maio. A partir de então, um novo episódio será disponibilizado semanalmente, sempre às quartas-feiras

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