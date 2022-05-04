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Star Wars: quais filmes e séries assistir depois de O Livro de Boba Fett

4 de maio de 2022
4 de maio de 2022

Expanda seus conhecimentos e descubra mais sobre o famoso personagem com essa seleção de filmes, séries e especiais!


Nem vilão, nem herói: um dos caçadores de recompensas mais famosos da saga Star Wars conquistou de vez o público após o lançamento de sua série, O Livro de Boba Fett, disponível no Disney+. Na produção, acompanhamos o personagem interpretado por Temuera Morrison após ele tomar o controle de Tatooine buscando desenvolver um governo pautado pelo respeito, e não pelo medo.

Com sete episódios, a série deixou muitos fãs querendo saber mais sobre as aventuras do personagem. Então, para aqueles que querem conhecer melhor as histórias de Boba Fett ou para os novatos que ainda não sabem bem quem ele é, confira a seguir os principais filmes e séries sobre sua jornada, elencados em ordem de lançamento.

Boba Fett


O primeiro filme com Boba Fett

O personagem é apresentado ao público em Star Wars episódio V: O Império Contra-Ataca. No filme, o caçador de recompensas aparece por poucos minutos e como aliado de Darth Vader (David Prouse/James Earls Jones). Ele chega a capturar Han Solo (Harrison Ford) e Leia (Carrie Fischer). Apesar do curto tempo de tela, sua aparição imponente bastou para chamar a atenção dos fãs.

Boba Fett

Boba Fett e seu destino com Sarlacc

O personagem volta a aparecer em Star Wars episódio VI: O Retorno de Jedi, agora trabalhando para Jabba The Hut. Novamente, o pouco tempo que ele aparece em tela é suficiente para ficar na memória. Aqui, ele está prestes a executar Han, Chewbacca (Peter Mayhew) e a Princesa Leia, quando Solo ativa, por engano, os jatos de Fett, que acaba encontrando seu destino junto ao monstro Sarlacc.

Jango Fett

Jango Fett e as origens de Boba Fett

Em Star Wars episódio II: O Ataque dos Clones, o público é apresentado a Jango Fett (Temuera Morrison), o pai de Boba. E descobre que, na verdade, Boba é um clone que Jango criou como se fosse seu filho.

Boba Fett

Boba Fett e seu início como caçador de recompensas

Na animação Star Wars: The Clone Wars o público descobre um pouco mais sobre a infância e a juventude de Boba Fett. Na série animada, Fett se torna líder de um grupo de caçadores de recompensas após a morte de seu pai. A obra também mostra a aliança entre Jabba the Hut e o personagem.

Boba Fett

O retorno de Boba Fett

Na segunda temporada de The Mandalorian, Boba Fett retorna — para alegria dos fãs. Na trama, ele está em busca de sua armadura, que está em posse de Din Djarin/Mandaloriano (Pedro Pascal). Para evitar um confronto, eles entram em acordo, e Boba vai em busca de reivindicar o trono em Tatooine, ocupado por Jabba. Para isso, ele conta com a ajuda de uma nova parceira: Fennec Shand (Ming-Na Wen).

Disney Gallery Boba Fett

Boba Fett e os bastidores de sua volta

A produção Disney Gallery: O Livro de Boba Fett, recém-lançada no Disney+, traz os bastidores da volta de Boba Fett, acompanhado de Fennec Shand, a Tatooine. Neste novo capítulo da série documental, elenco, cineastas e equipe de produção compartilham imagens inéditas, tecnologias inovadoras e os efeitos especiais que deram vida ao Livro de Boba Fett.

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