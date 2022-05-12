Cancel
Novidades Star Wars

Star Wars: qual é a história de Anakin Skywalker

12 de maio de 2022
12 de maio de 2022

Descubra como a jovem promessa da Ordem Jedi se transformou em alguém completamente diferente. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


A aguardada minissérie Obi-Wan Kenobi estreia em breve com exclusividade no Disney+. A produção se passa entre os episódios III e IV da saga Star Wars, ou seja, revisita a relação entre o icônico Mestre Jedi e seu primeiro Padawan, Anakin Skywalker.

Anakin Skywalker


A história de Anakin Skywalker em Star Wars: sua infância

Logo em Star Wars episódio I: A Ameaça Fantasma conhecemos Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor), padawan de Qui-Gon Jinn (Liam Neeson). Em Tatooine, os dois encontram o jovem Anakin (Jake lloyd), mantido como escravo no planeta.

O Mestre percebe o quanto o menino é sensível à Força, e decide levá-lo consigo. Apesar de ter seu treino negado pela Ordem Jedi, Anakin é finalmente aceito após Qui-Gon, pouco antes de morrer, pedir a Obi-Wan que o treinasse para se tornar um Jedi.

Kenobi aceita a missão e se dedica a ensinar Anakin a dominar a Força e lutar em defesa da República. O supremo chanceler Palpatine (Ian McDiarmid) também se surpreende com as habilidades da Força na criança e se mantém próximo a ela.

Anakin Skywalker e Amidala


Anakin Skywalker em Star Wars e sua relação com a rainha Amidala

Ainda na infância, Anakin conhece Padmé. Os dois ficam amigos e crescem juntos. Mais tarde, é revelado que ela é a Rainha Amidala (Natalie Portman), com grande influência na República.

Já na juventude, os dois se apaixonam e chegam a casar às escondidas. Do amor entre os dois, nascem dois irmãos: Luke e Leia.

Anakin Skywalker


Anakin Skywalker sucumbe à escuridão em Star Wars

Ainda próximo de Anakin, aos poucos, Palpatine se mostra opositor da República. Ao se revelar como o Lorde Sith Darth Sidious, ele consegue convencê-lo a abraçar o lado sombrio da Força.

Agora, Anakin está disposto a tudo para se tornar o Imperador da Galáxia juntamente com Amidala, que despreza a ideia. Ao ver Obi-Wan, o vilão deduz que ela o traiu, e acaba por sufocá-la. Mestre e pupilo duelam não apenas pela vida, mas pela liberdade da Galáxia.

Obi-Wan mutila Anakin, que também sofre graves queimaduras. O Jedi leva Amidala na tentativa de salvar a Rainha e as crianças. Já Anakin é resgatado das margens de um rio de lava e envolto em uma armadura negra, que o mantém vivo. De coração partido, agora ele é Darth Vader, um ser de puro ódio, que é mais máquina do que homem.

Obi-Wan Kenobi no Disney+

Além de todos os títulos da saga Star Wars, o público também poderá acompanhar a história da série Obi-Wan Kenobi. No último Dia de Star Wars (ou Star Wars Day), a produção teve trailer e pôster oficiais divulgados:


Obi-Wan Kenobi | Trailer Oficial Legendado | Disney+

A nova produção original Disney+ marca o retorno de Ewan McGregor e Hayden Christensen aos papéis de Mestre Jedi e Darth Vader, respectivamente. A obra estreia em 27 de maio. Não perca!

Quer receber todas as novidades de Star Wars?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set