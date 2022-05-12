Star Wars: qual é a história de Anakin Skywalker

Descubra como a jovem promessa da Ordem Jedi se transformou em alguém completamente diferente. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!
A aguardada minissérie Obi-Wan Kenobi estreia em breve com exclusividade no Disney+. A produção se passa entre os episódios III e IV da saga Star Wars, ou seja, revisita a relação entre o icônico Mestre Jedi e seu primeiro Padawan, Anakin Skywalker.
A história de Anakin Skywalker em Star Wars: sua infância
Logo em Star Wars episódio I: A Ameaça Fantasma conhecemos Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor), padawan de Qui-Gon Jinn (Liam Neeson). Em Tatooine, os dois encontram o jovem Anakin (Jake lloyd), mantido como escravo no planeta.
O Mestre percebe o quanto o menino é sensível à Força, e decide levá-lo consigo. Apesar de ter seu treino negado pela Ordem Jedi, Anakin é finalmente aceito após Qui-Gon, pouco antes de morrer, pedir a Obi-Wan que o treinasse para se tornar um Jedi.
Kenobi aceita a missão e se dedica a ensinar Anakin a dominar a Força e lutar em defesa da República. O supremo chanceler Palpatine (Ian McDiarmid) também se surpreende com as habilidades da Força na criança e se mantém próximo a ela.
Anakin Skywalker em Star Wars e sua relação com a rainha Amidala
Ainda na infância, Anakin conhece Padmé. Os dois ficam amigos e crescem juntos. Mais tarde, é revelado que ela é a Rainha Amidala (Natalie Portman), com grande influência na República.
Já na juventude, os dois se apaixonam e chegam a casar às escondidas. Do amor entre os dois, nascem dois irmãos: Luke e Leia.
Anakin Skywalker sucumbe à escuridão em Star Wars
Ainda próximo de Anakin, aos poucos, Palpatine se mostra opositor da República. Ao se revelar como o Lorde Sith Darth Sidious, ele consegue convencê-lo a abraçar o lado sombrio da Força.
Agora, Anakin está disposto a tudo para se tornar o Imperador da Galáxia juntamente com Amidala, que despreza a ideia. Ao ver Obi-Wan, o vilão deduz que ela o traiu, e acaba por sufocá-la. Mestre e pupilo duelam não apenas pela vida, mas pela liberdade da Galáxia.
Obi-Wan mutila Anakin, que também sofre graves queimaduras. O Jedi leva Amidala na tentativa de salvar a Rainha e as crianças. Já Anakin é resgatado das margens de um rio de lava e envolto em uma armadura negra, que o mantém vivo. De coração partido, agora ele é Darth Vader, um ser de puro ódio, que é mais máquina do que homem.
Obi-Wan Kenobi no Disney+
Além de todos os títulos da saga Star Wars, o público também poderá acompanhar a história da série Obi-Wan Kenobi. No último Dia de Star Wars (ou Star Wars Day), a produção teve trailer e pôster oficiais divulgados:
Obi-Wan Kenobi | Trailer Oficial Legendado | Disney+
A nova produção original Disney+ marca o retorno de Ewan McGregor e Hayden Christensen aos papéis de Mestre Jedi e Darth Vader, respectivamente. A obra estreia em 27 de maio. Não perca!