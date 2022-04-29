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Novidades Star Wars

Star Wars: saiba o que é um Ewok 

29 de abril de 2022
29 de abril de 2022

Conheça um pouco mais sobre essas simpáticas criaturas que vivem na lua de Endor.


Uma das coisas que chamam a atenção do público no fantástico universo criado por George Lucas na franquia Star Wars — inteiramente disponível no Disney+ — são os planetas, máquinas e criaturas aos quais ele deu vida.

Das areias de Tatooine, passando por naves incríveis como a Millenium Falcon, até chegar a seres marcantes como Jabba the Hut, a criatividade de Lucas foi muito mais além de “uma galáxia distante”. Outro elemento que conquistou os fãs foram os Ewoks.

Ewoks


O que são os Ewoks em Star Wars

Os Ewoks são pequenos seres peludos que andam sobre duas pernas, nativos da lua de Endor. Com cerca de um metro de altura, eles são extremamente curiosos e possuem grandes habilidades de sobrevivência na floresta.

Apesar de pequenos no tamanho, eles possuem grande engenhosidade para construir aparatos rudimentares como catapultas. Porém, se ensinados, eles aprendem com rapidez a lidar com novas tecnologias mais avançadas.

Eles aparecem pela primeira vez em Star Wars Episódio VI: O Retorno de Jedi, quando se unem à Aliança Rebelde. Os Ewoks ajudam combatendo stormtroopers e destruindo o gerador de escudo do Império, que foi construído em seu território.

Os Ewoks fizeram tanto sucesso que ganharam um filme (Ewoks: A batalha de Endor) e uma série (Ewoks) protagonizada por eles. 

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