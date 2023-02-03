Star Wars: The Bad Batch: quem faz as vozes dos personagens

Conheça quem são os dubladores da série animada do universo Star Wars que está disponível no Disney+.
A 2ª temporada de Star Wars: The Bad Batch começou no Disney+ e já tem 5 capítulos disponíveis para os fãs assistirem no serviço de streaming.
Na série animada do universo Star Wars, os Mal Feitos continuam sua jornada, navegando pelo Império após a queda da República.
Mas quem faz as vozes dos personagens principais? Descubra a seguir!
Quem faz a dublagem de Star Wars: The Bad Batch
Na versão original em inglês, os atores que fazem as vozes dos personagens de The Bad Batch são:
- Michelle Ang dá voz a Omega.
- Gwendoline Yeo dubla Nala.
- Bob Bergen é a voz de Lama.
- Rhea Perlman faz a voz de Sid.
Quem faz as vozes em português de Star Wars: The Bad Batch
Em sua versão em português veiculada no Brasil, a série do Disney+ conta com os seguintes dubladores:
- Ricardo Schnetzer faz a voz de vários personagens: Hunter, Crosshair, Echo, Tech e Wrecker.
- Duda Chantre faz a voz de Omega.
- Theo Salomão dá voz a Caleb Dume.
- Alexandre Moreno é a voz de Lama.
- Andréa Murucci dubla Nala.