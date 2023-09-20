Supergatinhos: nova animação da Disney vai encantar as crianças!

Conheça um fofíssimo quarteto felino que tem a missão de tornar o mundo melhor e mais divertido!



Produções com animais como cachorros sempre são sinônimo de diversão, e a nova série animada da Disney vem trazer ainda mais fofura ao Disney+. Trata-se de Supergatinhos!

Bitsy, Ginny, Sparks e Buddy parecem ser apenas quatro gatinhos adoráveis que brincam no espaço de recreação felina. No entanto, o mundo não sabe que ao menor sinal de problemas, eles se transformam nos Supergatinhos!

Sempre dispostos a ajudar quem precisa, este gracioso quarteto tem a missão de proteger os animais de estimação e os habitantes de Kittydale de vilões como Mr. Puppypaws, Lab Rat, Cat Burglar e Zsa-Zsa.









Divirta os pequenos com Supergatinhos, no Disney+



Usando seus superpoderes, dispositivos fantásticos e, acima de tudo, sua gentileza e empatia, os Supergatinhos deixam o mundo melhor e muito mais divertido!

Os primeiros episódios de Supergatinhos já estão disponíveis, então reúna a criançada que a diversão em família está garantida no Disney+.