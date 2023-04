Tá Tudo Certo: Ana Caetano, da dupla Anavitória, mostra seu 'lado atriz' em nova série do Disney+

Para a cantora, ter dividido o set com grandes amigos da música tornou a experiência inesquecível!



A cantora Ana Caetano, da dupla Anavitória, é a protagonista da nova série brasileira original do Disney+, Tá Tudo Certo. A artista contou, em entrevista exclusiva, um pouco da nova experiência que foi atuar na produção.

Segundo Ana, Tá Tudo Certo já ocupa um lugar especial em seu coração por ter juntado tantos nomes da música brasileira em um elenco como Rubel, Vitão, Pedro Calais, Toni Garrido e até Manu Gavassi – que faz uma participação especial.

A série, criada e dirigida pelo empresário Felipe Simas, é escrita por Raphael Montes e mostrará os desafios enfrentados por jovens músicos enquanto trilham seu caminho para o sucesso.







Conflitos em Tá Tudo Certo





Na série, Ana Caetano interpreta uma jovem artista de mesmo nome. “Ela logo viraliza na Internet com uma canção chamada ‘Mudar o Mundo’, da Ana Mestre, e as gravadoras caem em cima dela”, conta Ana.

No entanto, a cantora é muito resistente à venda dos direitos. “Ela acredita em fazer música de forma independente, algo que hoje é possível graças à maior democratização da gravação e divulgação de canções”, explica.

É aí que entra Pedro – interpretado pelo vocalista da banda Lagum , Pedro Calais – um jovem aspirante a artista que trabalha como estagiário de Direito em uma das maiores gravadoras do país e que está começando um relacionamento com Ana.

“Os chefes dele da gravadora vão ver que os dois se conhecem e pedirão a ele que a convença a assinar um contrato com eles”, revela Ana.





Ana falou sobre o prazer de trabalhar com quem se gosta





“Acho que a melhor parte de gravar essa série foi trabalhar com tanta gente que eu gosto”, conta Ana.

“Alguns se conheciam melhor do que outros, mas todos já sabiam um pouquinho do trabalho de cada um. Então foi muito legal conviver com essas pessoas de forma intensa durante esse período de gravações”.

Ana Caetano e Pedro, por exemplo, não se conheciam. “Nunca tínhamos realmente conversado e essa série nos aproximou demais, foi muito bom para gente”, afirma a cantora.

“Mesmo já tendo feito um outro trabalho parecido, eu não me considero experiente como atriz, até porque essa é uma personagem muito parecida comigo”, explica Ana.

“Essa união do grupo de artistas foi importante por isso, cada um se deu apoio e coragem para seguirmos em frente e fazer a série acontecer, tornando tudo mais leve”, explica.







A parte mais legal da gravação de Tá Tudo Certo





Segundo Ana, “se você perguntar para qualquer um da série qual foi a parte mais legal do projeto, todos vão dizer que foi trabalhar com essas pessoas, porque é muito raro podermos nos juntar e passar assim tanto tempo juntos”.

“Eu me lembro muito de um dia que passamos gravando juntos e, do set, fomos para um bar e nos divertimos desde o começo até o fim do dia. Isso é incrível, são memórias que vão ficar com a gente pra sempre”, revela.

“Se as pessoas conseguirem sentir a garra que colocamos no projeto e levarem para a vida essa ideia de se divertir com os desafios que aparecem, eu já vou estar satisfeita”, conta.





Nem tudo é só sobre fazer sucesso na Internet





Mas, Ana também vê outra importância na série. “Eu acho que uma outra coisa que está na série, principalmente para a geração mais jovem que é muito ligada em números de curtidas, de views, é que nem tudo é sobre isso!”.

“A minha personagem mesmo diz uma hora: eu faço música pela música. Só que muita gente hoje vê o processo artístico como algo para obter fama e dinheiro”, afirma ela.

“Eu acho que as plataformas são maravilhosas, você poder fazer sua arte e publicar é incrível. Mas você não pode se tornar refém disso. Se um futuro músico captar essa mensagem na série, está ótimo”, conclui Ana Caetano.







Não perca Tá Tudo Certo no Disney+





Confira uma trama cheia de desafios, amor, música, sonho e amadurecimento em Tá Tudo Certo, nova série que conta com quatro episódios que chegam com exclusividade no Disney+ a partir de 12 de abril.

Participam também de Tá Tudo Certo, Julia Mestre (da banda Bala Desejo), Gita Delavy, Lucas Mamede, Feio e Cynthia Senek. Além de ter participações especiais de Vitória Falcão, Manu Gavassi, Agnes Nunes, a skatista campeã mundial Rayssa Leal, Sandra de Sá, a banda Jovem Dionísio, Hotelo, entre outros.