TBT da Marvel: A importância de Fantastic Four (1961) #48 para o Universo Marvel Comics



O dia era 9 de dezembro de 1965 quando o mundo dos quadrinhos mudou para sempre. Ou pelo menos, o Universo Marvel Comics. Isso porque foi quando Fantastic Four (1961) #48 foi lançado.

O quadrinho trouxe um dos vilões mais marcantes da Marvel: Galactus. Mas ele não veio sozinho, enviou antes o seu arauto, o Surfista Prateado, que também debuta nesta edição.

Assim, o #TBT da Marvel desta semana vem relembrar essa icônica edição e seus criadores: o roteirista Stan Lee e o artista Jack Kirby.







Qual é a trama de Fantastic Four (1961) #48





Na publicação, Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm e Ben Grimm – o Quarteto Fantástico – estão de volta à Terra após deixar o planeta dos Inumanos.

Em Nova York, eles veem um fenômeno estranho ocorrendo no céu. Era como se pedras flutuantes e chamas brilhantes estivessem cobrindo o planeta.

Reed Richards, líder do Quarteto, então, descobre que um ser de outro planeta, chamado Vigia, era o responsável por provocar tal fenômeno.

Este, por sua vez, explica a Reed que fazia aquilo na tentativa de esconder o planeta de um terrível devorador cósmico. No entanto, uma criatura brilhante passa facilmente pelo escudo: é o Surfista Prateado.

Enquanto o Quarteto se preparava para a ameaça que estava por vir, o Surfista Prateado enviou uma mensagem cósmica para seu mestre. Galactus, então, chegou à Terra, dando início a um dos maiores e mais famosos arcos da Marvel.







Por que a HQ Fantastic Four (1961) #48 é histórica





A parceria entre Stan Lee e Jack Kirby rendeu muitos personagens icônicos e publicações marcantes da Marvel. E, definitivamente, Fantastic Four (1960) #48 foi um dos pontos altos dessa jornada.

Kirby e Lee interromperam a história envolvendo o Quarteto Fantástico e os Inumanos, e colocaram esta trama de lado, lançando a HQ #48 que trazia na capa o anúncio da “Chegada de Galactus”.

Fantastic Four (1961) #48 veio com um estilo novelesco, em que nem tudo tem início, meio e fim. Ou seja: como uma história dentro da história – uma inovação e tanto para a época.

Além disso, é nessa “Trilogia Galactus”, formada pela edição #48 e as seguintes, que o público acompanha a “redenção” do Surfista Prateado. O personagem, ao final, se torna parte importante na derrota de Galactus.

O curioso é que a adição do Surfista Prateado em Fantastic Four (1961) #48 foi uma decisão de última hora de Kirby; o personagem, porém, rapidamente ganhou diversos fãs.

O roteiro de Lee e os desenhos de Kirby introduziram não apenas um dos mais importantes seres cósmicos do Universo Marvel, mas também o seu escudeiro, em uma trama com profundidade filosófica.

Com isso, o Surfista Prateado se tornou um meio para que Lee abordasse qualquer tema que achasse que o público se relacionaria. E foi este personagem – tanto em suas participações como nas suas histórias solo – que acelerou a noção de que histórias em quadrinhos não são apenas “coisas de criança”.

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