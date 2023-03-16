Cancel
Novidades Marvel

#TBT da Marvel: A importância de Fantastic Four (1961) #48 para o Universo Marvel Comics

16 de março de 2023
16 de março de 2023


O dia era 9 de dezembro de 1965 quando o mundo dos quadrinhos mudou para sempre. Ou pelo menos, o Universo Marvel Comics. Isso porque foi quando Fantastic Four (1961) #48 foi lançado. 

O quadrinho trouxe um dos vilões mais marcantes da Marvel: Galactus. Mas ele não veio sozinho, enviou antes o seu arauto, o Surfista Prateado, que também debuta nesta edição. 

Assim, o #TBT da Marvel desta semana vem relembrar essa icônica edição e seus criadores: o roteirista Stan Lee e o artista Jack Kirby

Fantastic Four (1961) #48


Qual é a trama de Fantastic Four (1961) #48

Na publicação, Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm e Ben Grimm – o Quarteto Fantástico – estão de volta à Terra após deixar o planeta dos Inumanos.

Em Nova York, eles veem um fenômeno estranho ocorrendo no céu. Era como se pedras flutuantes e chamas brilhantes estivessem cobrindo o planeta.

Reed Richards, líder do Quarteto, então, descobre que um ser de outro planeta, chamado Vigia, era o responsável por provocar tal fenômeno. 

Este, por sua vez, explica a Reed que fazia aquilo na tentativa de esconder o planeta de um terrível devorador cósmico. No entanto, uma criatura brilhante passa facilmente pelo escudo: é o Surfista Prateado

Enquanto o Quarteto se preparava para a ameaça que estava por vir, o Surfista Prateado enviou uma mensagem cósmica para seu mestre. Galactus, então, chegou à Terra, dando início a um dos maiores e mais famosos arcos da Marvel

Fantastic Four (1961) #48


Por que a HQ Fantastic Four (1961) #48 é histórica

A parceria entre Stan Lee e Jack Kirby rendeu muitos personagens icônicos e publicações marcantes da Marvel. E, definitivamente, Fantastic Four (1960) #48 foi um dos pontos altos dessa jornada. 

Kirby e Lee interromperam a história envolvendo o Quarteto Fantástico e os Inumanos, e colocaram esta trama de lado, lançando a HQ #48 que trazia na capa o anúncio da “Chegada de Galactus”. 

Fantastic Four (1961) #48 veio com um estilo novelesco, em que nem tudo tem início, meio e fim. Ou seja: como uma história dentro da história – uma inovação e tanto para a época.

Além disso, é nessa “Trilogia Galactus”, formada pela edição #48 e as seguintes, que o público acompanha a “redenção” do Surfista Prateado. O personagem, ao final, se torna parte importante na derrota de Galactus

O curioso é que a adição do Surfista Prateado em Fantastic Four (1961) #48 foi uma decisão de última hora de Kirby; o personagem, porém, rapidamente ganhou diversos fãs. 

Fantastic Four (1961) #48

O roteiro de Lee e os desenhos de Kirby introduziram não apenas um dos mais importantes seres cósmicos do Universo Marvel, mas também o seu escudeiro, em uma trama com profundidade filosófica

Com isso, o Surfista Prateado se tornou um meio para que Lee abordasse qualquer tema que achasse que o público se relacionaria. E foi este personagem – tanto em suas participações como nas suas histórias solo – que acelerou a noção de que histórias em quadrinhos não são apenas “coisas de criança”

Para todas as novidades do Universo Marvel, não deixe de visitar o Marvel Insider!

Quer receber todas as novidades da Marvel?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set