TBT da Marvel: Como Elektra e o Demolidor se conheceram nos quadrinhos

A relação entre o super-herói e a vilã reflete também uma mudança no tom da obra de Frank Miller.



A edição #168 de Daredevil (1964) trouxe, pelas mãos de ninguém menos do que Frank Miller, a história de como Elektra e o Demolidor se conheceram.

O vigilante e a assassina possuem um longo histórico de idas, vindas e mágoas. E tudo isso afetou bastante os quadrinhos e as aventuras do super-herói.

O #TBT da Marvel dessa semana vem lembrar, então, como se formou o elo entre Demolidor e Elektra, um vínculo tão poderoso que nem a morte foi capaz de quebrar.





Daredevil (1964) #168: a primeira aparição de Elektra









Publicada em janeiro de 1981, a edição #168 de Daredevil (1964) traz Frank Miller como roteirista e ilustrador. Coube a ele inserir a personagem Elektra Natchios no Universo Marvel.

Nas páginas do quadrinho, os fãs descobriram que Matt Murdock e Elektra se conheceram – e até namoraram! – nos tempos de faculdade.

Na época, o pai de Elektra, Hugo Natchios, foi sequestrado e feito refém, ao lado da filha, por um grupo de terroristas.

Matt ainda não havia se transformado em Demolidor, mas tentou de tudo para defender sua amada e o pai dela. No entanto, ele conseguiu salvar apenas Elektra, enquanto Hugo morreu ao ser alvejado por engano pelos policiais que miravam nos sequestradores.

A dor diante do que aconteceu acabou separando Elektra de Matt. Ela saiu do país e o deixou para trás.

Elektra mergulhou nos estudos de artes marciais e se uniu ao Tentáculo – uma ordem de ninjas malignos – transformando-se em uma das mais poderosas assassinas do mundo.





A evolução da relação entre Demolidor e Elektra





Em apenas algumas páginas, Elektra vai de “amor da vida” de Matt Murdock a inimiga mortal do Demolidor. No entanto, na edição #181 de Daredevil (1984) há um breve momento de reconciliação.

Elektra se depara com o vilão Bullseye, a quem ela não consegue vencer. E, gravemente ferida, chega à casa de Murdock apenas para pedir perdão a ele e morrer em seus braços.

No entanto, no Universo Marvel a morte quase nunca quer dizer o fim de uma história.

O caminho dos dois se cruza diversas vezes ao longo dos diferentes quadrinhos. E também na série da Marvel Daredevil (2016), que conta com a aparição de Elektra (vivida por Élodie Yung) em sua temporada 2.









A ligação entre Demolidor e Elektra marca não apenas a evolução de um relacionamento amoroso, mas também uma mudança no tom dos personagens criados por Frank Miller.

Isso porque, até então, as histórias do Demolidor tinham um ar mais jovial e leve. E, deste arco em diante, elas ganharam uma roupagem mais adulta, assumindo alguns aspectos mais misteriosos e enfoques mais sombrios.

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